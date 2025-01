Lecce, 'Cantica Antigonae' apre il progetto internazionale NAT- Nature Arts Technologies dell’ITI Italia

Lo spettacolo, scritto e diretto da Fabio Tolledi, è l’ultima produzione di Astràgali Teatro. Giovedì 16 gennaio 2025, ore 20.30 Astràgali Teatro, via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Prende il via giovedì 16 gennaio 2025, alle 20.30, nella sede di Astràgali Teatro a Lecce, con lo spettacolo "Cantica Antigonae. Lamento per il corpo del nemico", il progetto internazionale NAT- Nature Arts Technologies dell’International Threatre Institute – ITI Italia, il Centro Italiano dell’ITI UNESCO. L’opera è la nuova produzione scritta e diretta da Fabio Tolledi e interpretata da Roberta Quarta, Simonetta Rotundo, Matteo Mele, Onur Uysal, con le musiche dal vivo eseguite da Mauro Tre e da Roberto Gagliardi.





Antigone, nel mito sofocleo, vive la tragedia di una famiglia devastata dalla colpa del padre Edipo e dalla guerra fraticida di Eteocle e Polinice. Una giovane donna che sfida l’ordine del re di non seppellire il fratello. La sua ribellione al potere sovrano invoca la necessità di rompere il ciclo infinito della vendetta e della guerra. La figura di Antigone porta a interrogarsi sulla violenza, sui muri, sui conflitti, per prendere voce contro di essi. "Cantica Antigonae" nasce in oltre due anni di preparazione attraverso progetti e residenze internazionali che Astràgali Teatro ha tenuto in tutta Europa. L’opera sprona a riflettere su questioni tragicamente attuali, in un contesto globale devastato dalle guerre, prendendo come punto di partenza l’interpretazione del mito della filosofa e scrittrice spagnola Maria Zambrano, con principale riferimento al suo testo ‘La tomba di Antigone’. Qui la donna si ritrova sepolta viva nella torre nella quale è stata rinchiusa da Creonte, e, in questa condizione di soglia, le tante figure della sua vita vanno a trovarla, come una piccola comunità che chiede cosa poter fare per cambiare il corso degli eventi. Antigone appare come figura aurorale, enigmatica, che, tra luce e ombra, invoca l’amore come unico destino possibile per l’umanità.





NAT – Nature, Arts, Technologies è un progetto dell’International Theatre Institute Italia – ITI Italia, sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europa, in partenariato con UNITER - Unione dei Teatri della Romania (Romania), ITI Cyprus - Centro Nazionale cipriota dell’International Theatre Institute (Cipro), HDACIS -Human Development Internazionale per lo sviluppo umano e la cultura (Georgia) -Scuola Internazionale per lo sviluppo umano e la cultura (Georgia) e AVR Lab – Laboratorio di Realtà Aumentata e Virtuale del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento.