Lecce, mercoledì 15 gennaio il debutto dello spettacolo teatrale 'Della stessa sostanza dei sogni - Il Principe Blu'

LECCE - A teatro la favola che parla di SLA e felicità. Debutta mercoledì 15 gennaio, alle ore 19.30, a Lecce, nella Sala Concerti Orpheo Space (via Moricino 10/a, ingresso libero su prenotazione al 3911837328) "Della stessa sostanza dei sogni – Il Principe Blu", spettacolo teatrale musicale che affronta con delicatezza il tema della malattia e delle emozioni che essa comporta. Racconta in particolare la storia del salentino Gaetano Fuso (Calimera 1976-2020) attorno al quale nel 2015 è nato il progetto solidale IO POSSO, celebre per aver dato vita nel Salento al primo accesso attrezzato al mare per malati di SLA, a San Foca di Melendugno, poi a Gallipoli e Porto Cesareo. Fuso nel 2018 è stato nominato Cavaliere al Merito della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella per l'impegno profuso nella lotta alla malattia e a ogni forma di barriera fisica, mentale e sociale attraverso il progetto IO POSSO.





Prodotto da Orpheo Space APS, in collaborazione con l’associazione IO POSSO e la cooperativa Psifia, "Della stessa sostanza dei sogni - Il Principe Blu" è tratto da libro “Il Principe Blu e la Stregaccia Levaforze Ammazzamuscoli" (edizioni la meridiana) di Giorgia Rollo e Paola Pasquino, con le illustrazioni di Eleonora Luceri. È una favola che narra, appunto, di un sogno che diventa realtà, quello del Principe Gaetano di realizzare, insieme all’aiuto di un’intera comunità, una spiaggia accessibile a tutti, al grido di "Io Posso!".





Lo spettacolo è il risultato di un laboratorio rivolto a bambini e ragazzi e condotto da Orpheo Space APS con la partecipazione di team di psicoterapeuti, della cooperativa PSIFIA. Il progetto è vincitore del Bando – Puglia Capitale Sociale 3.0 della Regione Puglia.





Il copione e la sceneggiatura sono a cura di Mino Profico (che firma anche la regia), Luigi Giungato, Cristian Distratis. La colonna sonora è scritta da Eliseo Castrignanò. Ad interpretare lo spettacolo i giovani attori della compagnia OrpheoSpace, fresca di costituzione: Lorenzo Spedicato (interprete di Gaetano), Vittoria Rizzo (Giorgia, moglie di Gaetano), Elena De Filippi (SLA), Ludovica Palazzo (Arte), Cristian Distratis (Cavaliere). Giulia Fricano, Dimitri Campobasso, Ludovica Capone, Amelia De Pascalis, Greta Pirrazzo interpretano gli stregoni di arte. In scena anche un coro di voci bianche diretto da Claudia Presicci. Solisti: Alessia Khadivi e Gabriele Stefanelli.





Light Designer e Video Mapping di Angelo Rosato. Costumi e scenografie di Maria Rizzo. La direzione artistica è di Francesco Spedicato. Direttore di produzione Andrea Rizzo.





Perché paradigmatica per noi la storia di Gaetano, Giorgia e delle loro figlie? Perché nonostante l’insormontabile montagna di dolore franata sulle loro esistenze, una moltitudine di persone ha tirato su le maniche e con tenacia ha preso "pezzettini infranti di sogni, per trasformarli in realtà" – dice il regista Mino Profico. Questa frase frutto maturo di una energia vitale sconosciuta, nascosta e non quantificabile, assomiglia, per noi, al potere che posseggono le espressioni artistiche, quando inchiodiamo di fronte ad un quadro, o abbiamo un brivido ad un tono di voce prezioso, ad una nota ben eseguita. L’Arte, esplode di questa energia perché in tutte le sue espressioni rilegge prima, riscrive poi, la realtà migliorandola, anche quando essa purtroppo o per fortuna parte dalle macerie della nostra anima.





Appuntamento per mercoledì 15 gennaio alle ore 19.30 nella Sala Concerti dell’Orpheo Space, in via Moricino 10 a Lecce. Ingresso libero su prenotazione. Info 3911837328.