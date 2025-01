Lecce in emergenza: Filip Marchwinski out per infortunio, rientro previsto a febbraio

FRANCESCO LOIACONO - Brutte notizie per il Lecce e il tecnico Marco Giampaolo: il centrocampista polacco Filip Marchwinski, 23 anni, si è infortunato durante l'allenamento, riportando una distorsione al ginocchio destro. Secondo le prime stime mediche, il giocatore dovrebbe rientrare a metà o alla fine di febbraio 2025, privando la squadra di un elemento importante nel cuore del centrocampo.

Marchwinski, arrivato a Lecce con grandi aspettative, vanta una solida carriera iniziata nelle giovanili del Lech Poznan, con cui ha giocato anche nell'Under 19 e nella prima squadra. Sul fronte internazionale, è stato titolare in 2 gare con la Polonia maggiore, ha collezionato 23 presenze nell'Under 21 e 7 match ciascuno con le selezioni Under 19, Under 17 e Under 16. La sua assenza rappresenta un problema significativo per il Lecce, che si trova in piena lotta per la salvezza.

La situazione degli infortuni è particolarmente critica per i salentini, che domenica 26 gennaio ospiteranno l'Inter al "Via del Mare" nella 22ª giornata di Serie A. Oltre a Marchwinski, il Lecce dovrà rinunciare a diversi giocatori: Banda, Gaspar, Berisha e Rafia, tutti ai box per infortuni, e Ante Rebic, squalificato.

Nonostante l'emergenza, il Lecce cercherà di ottenere un risultato positivo contro i nerazzurri per avvicinarsi all'obiettivo salvezza. Con una rosa ridotta all'osso, Giampaolo dovrà trovare soluzioni tattiche innovative e fare affidamento sulla determinazione dei giocatori disponibili per fronteggiare una delle squadre più forti del campionato.

La squadra riprenderà oggi la preparazione per prepararsi al meglio alla sfida, consapevole delle difficoltà ma decisa a lottare fino alla fine per un risultato prezioso.