Lecce, da giovedì 16 gennaio gli aperitivi degustazione del nuovo menù da Corte dei Pandolfi

LECCE - Da giovedì 16 gennaio, e per i giovedì successivi, Corte dei Pandolfi a Lecce (info e prenotazioni al 3661412692) vi aspetta per una serie di aperitivi sviluppati a partire dal nuovo menu di cucina nazionale, da poco introdotto.





Sarà l'occasione per scoprire in una formula inedita tanti piatti della cucina italiana abbinati a vini e bevande a scelta (cibo e vino €25 pp). Capocollo e Bombette di Spada, Ragu di Pecora o Trippa e altro ancora, il nuovo menu è ricco di ingredienti inaspettati e che ben si prestano per un aperitivo insolito.





Ogni giovedì, dalle 19:30 - € 25 pp. cibo e vino incluso.





Corte dei Pandolfi, 3 Lecce - Info e prenotazioni al +393661412692.