Ostuni, 'Le Vie degli Ulivi': conclusa la fase di raccolta degli alberi

Da venerdì 17 gennaio chiunque abbia fatto richiesta potrà ritirarli presso la sede del Gal Alto Salento.





OSTUNI (BR) - Prosegue con grande successo l’iniziativa "Le Vie degli Ulivi", che ha visto il completamento della fase di prelievo degli alberi di ulivo "leccino", varietà resistente alla xylella, dalle vie della città. Un ringraziamento speciale va ai ragazzi dell’associazione "Gli Amici di Michele", che in questi giorni si sono occupati con dedizione del ritiro degli alberi e del loro stoccaggio presso la sede del GAL Alto Salento 2020.





Gli alberi sono ora pronti per essere ritirati da chi ha fatto richiesta di adozione entro il termine di scadenza dell’avviso -del 15 gennaio-. Sarà necessario recarsi presso la sede del Gal Alto Salento dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, portando con sé copia della richiesta e della ricevuta del bonifico. Questo passaggio segna un momento importante di collaborazione tra cittadini, associazioni e istituzioni, volto alla tutela e alla valorizzazione del nostro territorio.





L’associazione "Gli Amici di Michele" è nata recentemente per ricordare Michele Baccaro, agronomo e olivicoltore ostunese recentemente scomparso. I suoi amici agronomi hanno voluto onorarne la memoria attraverso un progetto di riqualificazione paesaggistica dell’Agro di Ostuni, con la futura realizzazione di un Parco Agrario Pubblico, fruibile da tutti i cittadini, su un terreno messo a disposizione dal Comune di Ostuni.





Questo progetto si integra perfettamente con la visione dell’Amministrazione Comunale che, in occasione delle festività natalizie, ha scelto di addobbare le strade di Ostuni con alberi di ulivo. Un gesto simbolico e concreto per valorizzare la nostra identità agricola, profondamente legata da secoli alla presenza degli ulivi, e per restituire al territorio questi preziosi alberi attraverso la loro re-immissione nel paesaggio locale.





Un ringraziamento a tutti i cittadini che hanno aderito con entusiasmo adottando tutti gli alberi di ulivo e all’associazione "Gli Amici di Michele" e al GAL Alto Salento 2020 per il loro prezioso sostegno all’iniziativa promossa dal Comune.