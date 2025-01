Sorel: innovazione e stile per ogni occasione

Sorel non è solo un marchio di calzature, ma un simbolo di design funzionale e innovativo, capace di combinare prestazioni tecniche con un’estetica distintiva. Nato nel 1962, il brand ha costruito la sua reputazione su prodotti che uniscono materiali di qualità, attenzione ai dettagli e soluzioni pensate per affrontare sia l’outdoor che la vita urbana. Una perfetta sintesi tra protezione, comfort e stile.

Le ONA AVE™ Boot Lace WP di SOREL rappresentano l’equilibrio ideale tra funzionalità e design contemporaneo. Pensati per le giornate piovose, questi scarponcini sono impreziositi da dettagli, come gli anelli a D in metallo e una cerniera laterale per una calzata pratica e veloce.

Realizzati in pelle pieno fiore impermeabile, garantiscono protezione da pioggia e umidità, mantenendo i piedi asciutti e comodi tutto il giorno. Inoltre, l’intersuola ammortizzata assicura un comfort superiore, mentre la suola FEATHERGRIP™ in gomma offre una trazione eccellente anche su superfici scivolose.

Con un design minimalista e un colore neutro, le ONA AVE™ Boot Lace WP sono un accessorio versatile che si abbina facilmente a qualsiasi outfit, dai look casual a quelli più eleganti.

La scelta perfetta per chi cerca una scarpa resistente e comoda con uno stile impeccabile tutto l’anno.