Bari, l’Ordine degli Ingegneri celebra i suoi decani

BARI – Questo pomeriggio, nella suggestiva cornice della sala Europa di Villa Romanazzi Carducci a Bari, si è svolta la cerimonia organizzata dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari per celebrare i colleghi che hanno raggiunto i 50 anni di attività. Un traguardo significativo per ben 87 professionisti, ai quali è stato riconosciuto il valore di una vita dedicata all’ingegneria e al servizio della comunità.

L’evento ha rappresentato un momento di grande significato non solo per i premiati, ma per l’intera categoria, sottolineando il ruolo cruciale degli ingegneri nello sviluppo e nella sicurezza del territorio. Durante la cerimonia, inoltre, è stato presentato ufficialmente il logo della neonata Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bari, un nuovo ente destinato a favorire la crescita e la formazione continua dei professionisti del settore.

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, Umberto Fratino, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Questa cerimonia non è solo un omaggio alla carriera di tanti colleghi, ma è anche il riconoscimento di un impegno che si rinnova giorno dopo giorno al servizio della società. Gli ingegneri sono al centro dello sviluppo e della sicurezza del nostro territorio, e questa giornata ci ricorda quanto sia importante il valore della competenza e dell’esperienza accumulata negli anni.”

Un momento centrale della manifestazione è stata la presentazione del logo della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Bari, realizzato da Promostudio 360, vincitrice del concorso pubblico di idee. La Fondazione nasce con l’obiettivo di offrire strumenti avanzati per la crescita professionale degli iscritti e per garantire un costante aggiornamento delle competenze tecniche e normative.

Giuseppe Bruno, presidente della neonata Fondazione, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo strumento di sviluppo per la categoria: “La Fondazione nasce con un obiettivo chiaro: fornire ai nostri colleghi le migliori opportunità di aggiornamento e sviluppo professionale. Oggi più che mai, in un mondo in continua evoluzione, è fondamentale poter contare su una formazione di qualità, che permetta agli ingegneri di affrontare le sfide del futuro con competenza e innovazione.”

Con questa iniziativa, l’Ordine degli Ingegneri di Bari conferma il proprio ruolo di riferimento per la categoria e per la comunità, valorizzando non solo il lavoro e l’esperienza dei professionisti di lunga carriera, ma anche il futuro della professione attraverso strumenti innovativi di formazione e crescita.