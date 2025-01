Tavola Rotonda "Associazionismo: Perché?" presso la Biblioteca G. Ricchetti di Bari

BARI - Mercoledì 22 gennaio 2025, dalle ore 16.45 alle ore 19.00, presso la Biblioteca G. Ricchetti in via Sparano 145 a Bari, si terrà un evento di grande interesse per il mondo associativo: la Tavola Rotonda intitolata "Associazionismo: Perché?", promossa dalla Sezione Fidapa BPW Italy di Bari, guidata dalla Presidente Marina Corazziari.

L'incontro si propone di approfondire i valori, le aspettative e le dinamiche che caratterizzano la Rete Associativa, offrendo un'occasione di dialogo e confronto aperto a tutte le persone interessate al tema.

Un dibattito sui valori dell'associazionismo

Ad aprire il dibattito sarà la Prof.ssa Maria Concetta Piacente, past presidente nazionale della Federazione e figura di grande rilevanza all'interno di Fidapa BPW Italy, considerata un punto di riferimento per tutte le Socie. La sua esperienza e il suo contributo daranno il via a una riflessione sul ruolo fondamentale delle associazioni nella società contemporanea.

A seguire, interverranno alcune Socie della sezione di Bari, che ricoprono ruoli di presidenza anche in altre associazioni, per offrire testimonianze dirette sulla loro esperienza. Attraverso un confronto a 360 gradi, verranno esplorati temi come l'importanza di fare rete e il "senso di appartenenza" che ogni realtà associativa può e deve promuovere.

Un reading finale per celebrare le donne

A chiudere l'evento, un emozionante momento di lettura: il Reading "DONNE" curato dall'attrice Ines Froio, Socia young della Sezione di Bari. Un omaggio all'universo femminile che unirà arte e riflessione in una cornice suggestiva.

L'evento rappresenta un'opportunità unica per confrontarsi sul valore dell'associazionismo e per creare nuove sinergie tra realtà associative, sottolineando l'importanza del dialogo e della collaborazione per costruire comunità più coese e solidali.

Informazioni pratiche

Data : Mercoledì 22 gennaio 2025

Orario : 16.45 - 19.00

Luogo: Biblioteca G. Ricchetti, Via Sparano 145, Bari

Non mancate a questa importante occasione di confronto e crescita condivisa!