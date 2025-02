Dia Lecce, Congedo (FdI): 'Nomina Domenico Mallia garanzia per la sicurezza del territorio'

"La nomina del tenente colonnello della guardia di finanza Domenico Mallia alla guida della sezione operativa della Direzione investigativa antimafia di Lecce è un’ottima notizia per la nostra provincia. Mallia, già insignito del titolo di cavaliere della Repubblica, è figura di grande spessore e lunga esperienza professionale, da quasi trent’anni al servizio della guardia di finanza, ha ricoperto anche il ruolo di comandante del Gruppo investigazioni sulla criminalità organizzata di Bari, conducendo delicate indagini sulla ‘ndrangheta. E’ un’assoluta garanzia per la sicurezza del nostro territorio, una risorsa in più di cui potrà avvalersi lo Stato, per rendere più efficace la lotta alla criminalità organizzata, collaborando con il prezioso lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine. A lui i miei più sentiti auguri per il nuovo incarico".