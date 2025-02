Dal cortile di una parrocchia ai campi di calcio, nel campionato Uisp ecco la storia de “La Parrocchia Spirito Santo”

NICOLA RICCHITELLI – Questa non è la semplice storia di un pallone che rotola, questa è la storia di un pallone che attorno a sé fa inclusione. Questa è una storia che ha come palcoscenico un campo da calcio, ma il cuore di questa storia forse sta tutto dietro le quinte di quel palcoscenico che porta diritto in un cortile di una parrocchia di Barletta. Il suo imperioso campanile da più di cinquant’anni volge lo sguardo sul quartiere tutto, dalla scuola “R. Musti” alla ferrovia, lì dove un tempo per le sue vie tanti ragazzi correvano dietro a un pallone dando vita a partite senza fine, tra muretti e marciapiedi, lì dove ogni asfalto diveniva prato verde… questa è la storia della squadra “Parrocchia Spirito Santo” che sta facendo bella mostra di sé nel campionato Uisp 2024/2025 - Girone calcio 11 – Puglia/BAT.

Quel cortile di parrocchia un tempo era uno stadio immaginario, si facevano goal in porte delimitate dagli alberi, si aspettava la fine della messa, il tempo di dividersi tra due squadre e via a tirar la serata fino a tardi tra calci e goal… è passato qualche decennio e quei ragazzi sono diventati uomini, ma in quel cortile oggi c’è ancora vita. All’inizio fu una bella idea, anche un po' romantica, partorita nella mente del vicepresidente UISP Antonio Cuonzo. La partecipazione al campionato UISP 2024/2025 diventa poi una diretta conseguenza, il progetto viene sposato con grande entusiasmo dallo storico parroco della parrocchia Spirito Santo, Mons. Filippo Salvo, che questo quartiere lo ha visto crescere ed evolversi nei suoi quasi quarant’anni di amministrazione parrocchiale. Mette a disposizione quel cortile per gli allenamenti e sostiene quel progetto in tutto e per tutto. Nasce così la squadra “Parrocchia Spirito Santo”.

A mettere mattone su mattone quel progetto ci sono Cosimo Damiano Stella (allenatore e guida della squadra) e Francesco Minafra (dirigente accompagnatore, nonché riferimento per tutti i componenti per le varie esigenze), che mettono su un gruppo di ragazzi disposti a correre dietro a un pallone per passione. Non si è badato alle qualità tecniche, ma bensì a quelle umane, senza pensar troppo a quello che in termini di risultati dal campo può arrivare: «…abbiamo dato spazio in primis a coloro che hanno vissuto e che vivono la realtà parrocchiale, con l’inserimento di qualche elemento di esperienza in grado di guidare questi ragazzi in campo…» spiegano mister Stella e Francesco Minafra, i quali proseguono: «…questa è una squadra composta da studenti, lavoratori e padri di famiglia, i quali, nonostante gli impegni personali, si rendono quasi sempre disponibili per le partite e per gli allenamenti. Il nostro è un torneo dove non dobbiamo dimostrare nulla, dove non dobbiamo avere aspettative di vittoria, vogliamo semplicemente inculcare ai ragazzi un sentimento di condivisione, dove il gruppo viene prima del singolo, dove i ragazzi più forti devono aiutare quelli meno forti. Non è la qualità che ci contraddistingue, ma la forza di volontà e la grinta, qualità che ad oggi ci hanno permesso di toglierci qualche soddisfazione e che ci permetteranno di continuare sulla nostra strada permettendoci di migliorare sempre di più».

Per la cronaca, i ragazzi di mister Stella con quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte si sono presi il secondo posto. Il primo posto dista sei lunghezze, sembra un’impresa impossibile poterlo agguantare, ma il campo insegna… nel calcio “mai dire mai…”.