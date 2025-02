In esclusiva regionale: "Il Grande Vuoto" di Fabiana Iacozzilli al Teatro Piccinni di Bari

ph_Laila Pozzo

BARI - Dal 6 al 9 febbraio 2025, il Teatro Piccinni di Bari ospiterà in esclusiva regionale lo spettacolo "Il Grande Vuoto" di Fabiana Iacozzilli. Un’esperienza teatrale intensa e profonda che esplora i temi della memoria, della perdita e dell’amore familiare, nell’ambito della stagione teatrale "Altri Mondi", organizzata dal Comune di Bari in collaborazione con Puglia Culture.

Calendario delle repliche:

Giovedì 6 febbraio, ore 19:30

Venerdì 7 febbraio, ore 21:00

Sabato 8 febbraio, ore 20:00

Domenica 9 febbraio, ore 18:00

Uno spettacolo emozionante e coinvolgente

Ultimo capitolo della "Trilogia del Vento", "Il Grande Vuoto" combina narrazione, video e montaggio cinematografico per raccontare la storia di una madre affetta da Alzheimer e dei suoi figli, affrontando la vecchiaia e la progressiva perdita di sé. Il lavoro si ispira alla tragedia shakespeariana "Re Lear" e ha già ottenuto riconoscimenti importanti, tra cui la candidatura agli UBU 2024 per Miglior Spettacolo di Teatro, Miglior Regia, Miglior Attrice e Migliori Luci.

Sul palco, un cast di eccezione: Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Mona Abokhatwa e Giusi Merli, nota per il suo ruolo ne "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino, che offrirà una performance intensa e commovente.

Un viaggio tra memoria e assenza

"Il Grande Vuoto" racconta il lento svanire di una famiglia e il dolore della perdita, trasformato in bellezza attraverso il teatro. La regista Fabiana Iacozzilli esplora la memoria come esperienza collettiva, rendendo tangibile il vuoto lasciato da chi non c’è più. Come afferma la regista: "Il punto è trasformare il dolore in bellezza. Ci riusciremo ancora?".

Dichiarazioni e commenti

Paola Romano, assessora alle Culture del Comune di Bari, ha sottolineato l’importanza di questo spettacolo nel panorama teatrale pugliese: "Siamo felici di ospitare questo lavoro di Fabiana Iacozzilli, che affronta con sensibilità il tema della vecchiaia e della perdita del sé, dimostrando come il dolore possa generare bellezza".

Informazioni e prenotazioni

Per ulteriori dettagli e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale di Puglia Culture: www.pugliaculture.it/evento/il-grande-vuoto

Scheda tecnica dello spettacolo

Produzione: Cranpi / La Fabbrica dell’Attore / La Corte Ospitale / Romaeuropa Festival

Regia: Fabiana Iacozzilli

Drammaturgia: Linda Dalisi, Fabiana Iacozzilli

Cast: Ermanno De Biagi, Francesca Farcomeni, Piero Lanzellotti, Giusi Merli, Mona Abokhatwa

Scene: Paola Villani

Luci: Raffaella Vitiello

Musiche originali: Tommy Grieco

Suono: Hubert Westkemper

Costumi: Anna Coluccia

Video: Lorenzo Letizia

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del teatro, pronto a emozionare e far riflettere il pubblico pugliese.