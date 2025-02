Ceglie Messapica, lunedì 17 febbraio presentazione del progetto 'Tavola Rotonda 2.0': una nuova era contro lo spreco alimentare

CEGLIE MESSAPICA (BR) - Lunedì 17 febbraio alle ore 16:30, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, avrà luogo la serata inaugurale del progetto Tavola Rotonda 2.0, finanziato dalla Regione Puglia in attuazione della L.r.n. 13/2017. L'evento darà il via a un nuovo percorso di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini dei comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, San Michele Salentino, Oria, Villa Castelli e Carovigno. - Lunedì 17 febbraio alle ore 16:30, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, avrà luogo la serata inaugurale del progetto Tavola Rotonda 2.0, finanziato dalla Regione Puglia in attuazione della L.r.n. 13/2017. L'evento darà il via a un nuovo percorso di sensibilizzazione contro lo spreco alimentare, coinvolgendo istituzioni, imprese e cittadini dei comuni di Francavilla Fontana, Ceglie Messapica, San Michele Salentino, Oria, Villa Castelli e Carovigno.





La serata prevede la presentazione delle attività e un tavolo tecnico con i partner del progetto, a cui parteciperanno rappresentanti delle istituzioni e titolari di attività del territorio appartenenti al Consorzio Sistema Integrato Welfare Ambito BR 3 Francavilla Fontana. L'obiettivo è stimolare una maggiore consapevolezza nei consumatori, sottolineando come anche le piccole azioni quotidiane possano contribuire a ridurre lo spreco alimentare e il suo impatto ambientale.





Uno degli elementi distintivi di questa edizione è la "ronda" tra le aziende produttrici di prodotti alimentari, finalizzata a recuperare eccedenze che, altrimenti destinate al macero, verranno trasformate in ingredienti per uno speciale show cooking. Questo momento dimostrativo vedrà la partecipazione di chef esperti che, attraverso la loro creatività, mostreranno come le eccedenze possano essere valorizzate in piatti gustosi e nutrienti.





Dall’alta cucina fino ai fornelli di casa, il cibo non si butta. Questo concetto è alla base della riflessione che ha dato vita al progetto Tavola Rotonda 2.0, con l’ambizione di creare una catena del valore sostenibile ed equa. Ogni anno, tonnellate di cibo ancora commestibile vengono sprecate, generando un impatto negativo non solo sull’economia, ma anche sull’ambiente. Attraverso una rete strutturata e collaborativa, è possibile trasformare questo spreco in risorsa, garantendo l’accesso a cibo di qualità a migliaia di persone e famiglie.





La giusta misura per noi è quella che consente un’equa redistribuzione delle risorse, creando benefici per tutti. L’appuntamento del 17 febbraio rappresenta un’importante occasione di confronto e azione per ridurre gli sprechi e promuovere un modello più sostenibile di consumo alimentare.