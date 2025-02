Talsano: Sandy Lezza e il suo amore per la danza

Sandy Lezza dirige con competenza e passione operativa l’ASD (Associazione Sportiva Dilettantistica) che già dalla sua denominazione Shall We Dance? (Balliamo?) costituisce un malioso invito a danzare con sede in via Settembrini, a Talsano (TA). Tale Associazione ha registrato il 5 febbraio il ventesimo anniversario di attività e fa parte della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicale. Sandy ha uno sguardo magico e luminoso, dialoga con i suoi ragazzi, li esorta costantemente a gareggiare con sé stessi per superare ogni timidezza e fragilità e ci ha detto che è molto grata ai propri genitori e ad alcuni maestri di danza che l’hanno contagiata con il loro stesso amore per il ballo. Il maestro Mirco Gozzoli di Livorno l’ha fatta infuocare d’amore per le danze standard da sala e per le danze latino-americane. Il maestro Riccardo Coccioli e sua moglie Julia le hanno fatto apprezzare le danze in coppia. La sua passione operativa ha avuto linfa vitale anche per il ballo manifestato dai suoi genitori Nunzio Lezza e Rosanna Milizia che adorano da sempre le danze di coppia e latino-americane. È stato così che Sandy a soli 8 anni fu accompagnata in una balera tarantina “Il Monte Bianco”, e da allora anche lei si è appassionata al ballo. Il suo papà, che lavorava all’Ilva, in gioventù non ha potuto coltivare questo talento ma, per sua figlia ha fatto tanti sacrifici e si è prodigato perché lei potesse affermarsi in tale campo. Quando Sally festeggiò i suoi 19 anni il papà acquistò un piccolo seminterrato adiacente alla loro abitazione e per 10 anni lì ebbe vita la loro scuola di danza con la collaborazione della sorella Vera che si stava dedicando allo studio della chinesiologia (scienza che studia il movimento umano razionale attivo in tutte le sue forme).Successivamente Sally si è esibita con crescente successo in varie competizioni tenutesi in Svizzera, Lituania, Lettonia ecc. Ha conquistato il terzo posto al Campionato europeo con danze standard e latino-americane. È stata finalista al campionato del mondo WDC a Montreal, poi in Cina, nel 2017 e nella gara internazionale di Shenzhen. Ora opera a Talsano ove insegna danze-latino americane e danze standard.Le attività di danza non sono molto seguite e pubblicizzate e non ci sono riflettori importanti sulle forme di ginnastica sportiva. Per i maschi si preferisce il pallone e per le femmine la danza. Eppure recentemente …molti riflettori si sono accesi grazie a due recenti e riuscite esibizioni degli allievi della scuola di tale Associazione tarantina che si son o svolte a Londra e a Francavilla Fontana (BR). A molti commentatori dei social non è sfuggita l’alchimia sorprendente instaurata tra Sally e gli allievi. La loro è una magica connessione spirituale.Una delle allieve Francesca Spinelli, dopo la competizione tenutasi a Londra ha detto a Sally: “Ti ringrazio di cuore per tutto ciò che hai fatto per me. La gara a Londra sarà per me indimenticabile. Grazie a questa esperienza oggi sono consapevole d’essere riuscita a fare qualcosa di bello. Grazie per il tuo supporto e per quello che mi insegni ogni giorno”. Un’altra allieva Giordana Cofano, un tipino tutto pepe, sicura di sé e molto determinata, quando sente la musica, avverte e lascia trasparire nella gestualità la sua gioia di danzare. La sorella Ginevra agli inizi del corso di danza era timida ma evidenziava un ricco mondo interiore che, certamente, con il passar del tempo troverà tanti modi per evidenziarsi.La danza, pertanto, è da considerarsi oggi un fattore molto decisivo per aiutare ragazzi e adolescenti a esprimere al meglio la loro vera essenza e le loro emozioni superando ogni timore di insuccesso e ogni fragilità accettando ogni vittoria e ogni sconfitta solo come modo per porsi alla prova. Sandy non si stanca mai di dialogare con gli allievi; crede nelle loro potenzialità, è empatica, li guida nell’apprendere con la danza il rispetto per sé stessi e per gli antagonisti e poi, imparare a riconoscere i sacrifici che vengono fatti dai genitori per tener vivi i loro talenti per essere consapevoli che se si crede fortemente in ciò che si fa e si ha grinta si persegue ogni obiettivo. Una sua ex allieva, Roberta Montanaro, psicologa, ha recentemente proposto ai ragazzi del corso degli esercizi divertenti volti a esprimere testualmente i loro sentimenti tenendo conto che alcuni di loro manifestavano la loro ansietà, incapaci di dialogo e rapporto sereno con il pubblico. Del resto i ragazzi d’oggi, bombardati dalla mole di notizie per lo più negative, si sentono soli e non portati a creare connessioni con i coetanei. Oggi, proprio grazie alla danza, sono riusciti a instaurarle e in più hanno imparato a ottimizzare il proprio tempo dedicandosi prima agli impegni scolastici, e poi alla danza.Angela Marturano è stata la solerte e bravissima sarta di fiducia. Lei è dotata di creatività, professionalità e proverbiale pazienza e ha dato vita a fiabeschi abiti di scena. A Londra gli allievi di questa associazione hanno preso parte con grinta e professionalità a una gara d’altissimo livello e sono stati positivamente giudicati da affermati campioni di danza mondiali. Tra cui ucraini e cinesi. Medesimo successo l’hanno riscosso alla gara Tarentum tenutasi a Francavilla e qui hanno saputo sostenersi a vicenda tifando gli uni per gli altri, come in una gran bella famiglia, evidenziando valori bellissimi di grande amicizia priva d’ogni maschera e ricca di complicità positiva e costruttiva, rispetto, dialogo, capacità di sentirsi liberi, realizzati e, soprattutto, felici.