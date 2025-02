Eccellenza: il Barletta vola in Serie D

- Con ben 6 giornate di anticipo rispetto al termine del girone regolare dell'Eccellenza 2024-2025, il Barletta è matematicamente promosso in Serie D. Il raggiungimento di questo obiettivo è stato reso possibile anche grazie al successo esterno per 0-1 del Galatina in casa dell'Atletico Acquaviva e che, a sua volta, ha reso ininfluente il 3-0 rifilato dalla Polimnia al Barletta nel posticipo della 32esima giornata disputato al "Caduti di Superga" in Mola nella serata di domenica 23 febbraio 2025. Il Barletta torna in Serie D dopo 1 anno di Purgatorio nel primo campionato dilettantistico regionale per la Puglia.