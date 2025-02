Francavilla Fontana, incontro con il Consorzio Imprese Riunite sul trasporto pubblico locale

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Lunedì 17 febbraio alle 15.30 nell’aula consiliare di Castello Imperiali si terrà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi per l’elezione del Presidente dell’Assise e del Sindaco o Sindaca. - Lunedì 17 febbraio alle 15.30 nell’aula consiliare di Castello Imperiali si terrà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi per l’elezione del Presidente dell’Assise e del Sindaco o Sindaca.





I lavori d’aula saranno presieduti dal Presidente del Consiglio Comunale Maurizio Bruno con gli interventi del Sindaco Antonello Denuzzo e dell’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano.





"Lunedì 17 febbraio – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – accoglieremo nella sede delle istituzioni cittadine i neoeletti consiglieri delle ragazze e dei ragazzi. Questo laboratorio di cittadinanza attiva è una opportunità per tanti nostri giovanissimi concittadini di conoscere la macchina amministrativa e comprendere il funzionamento delle istituzioni. Ascolteremo i loro suggerimenti e le istanze che vorranno portare alla nostra attenzione. È importante ascoltare le loro esigenze perché sono cittadini con bisogni che troppo spesso passano in secondo piano, ma soprattutto con tanti sogni che meritano una opportunità".





La scelta dei successori del Sindaco Emanuele Caliandro e del Presidente del Consiglio Comunale Gerardo Agnusdei spetterà ai 30 componenti eletti nell’ultima tornata elettorale che ha coinvolto attivamente gli Istituti Comprensivi cittadini.





"Il Consiglio, arrivato alla terza edizione, è sempre più importante per la sua capacità di sprigionare le energie di un mondo, quello dei più piccoli, solitamente ignorato o poco ascoltato. Lungi dall’essere uno strumento di emulazione degli adulti – conclude l’Assessore alla Partecipazione Sergio Tatarano – rappresenta senz'altro una palestra per ragazzi e ragazze ma anche un luogo di sperimentazione e di promozione di tante buone idee che le istituzioni possono recuperare e fare proprie, come accaduto in passato con il progetto sulle fontane AQP che nacque dai più piccoli e giunse fino alla BIT di Milano".





Il Consiglio rappresenta una preziosa opportunità di inclusione e darà a tutti i suoi componenti la possibilità di crescere attraverso un percorso di rispetto reciproco, nell’ottica della valorizzazione delle potenzialità individuali e di gruppo.





La seduta sarà aperta al pubblico.