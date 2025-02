Putignano, torna 'Letture in Chiostro' della Delegazione FAI Trulli Grotte

La V edizione vivrà lo spirito gioioso e goliardico del Carnevale ne "La Vecchia Scorticata" di Giambattista Basile





PUTIGNANO (BA) - Dopo il successo delle ultime edizioni, torna per la quinta edizione "Letture in Chiostro", le letture pubbliche organizzate dalla Delegazione FAI Trulli e Grotte. L’appuntamento è per venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 19.00 presso la sala L. Laporta della Biblioteca Comunale "Filippo Angelini De Miccolis" di Putignano.





Un’edizione speciale che immergerà gli uditori nello spirito gioioso e goliardico del Carnevale "La Vecchia Scorticata", una fiaba tratta da "Lo Cunto de li cunti", un testo di novelle medievali edito per la prima volta nel 1634 da Giambattista Basile, scritto in napoletano e noto anche come "Pentamerone". Nel testo, elementi di vita reale, come il desiderio dell’eterna giovinezza, si mescolano alle pulsioni vitali e all’immaginario fiabesco con un linguaggio che potremmo definire carnascialesco.





A coinvolgere con la lettura ci saranno Maria Tagliavanti, Pinuccio Polignano, Egisto Scalini e Nicola Morelli; faranno da contrappunto le melodie della giovane chitarrista Grazia Sabatelli.





L’accesso alla sala è libero, a contributo libero per il FAI e con posti riservati per gli iscritti.