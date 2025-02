Manduria, al liceo De Sanctis-Galilei: incontro sul cyberbullismo e le sue implicazioni legali

MANDURIA (TA) - Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso il teatro del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, si terrà il quarto appuntamento della rassegna "Legalità e Giustizia – Tra Scuola, Cittadinanza e Comunità". Il tema dell’incontro, "Legalità è Socialità. I social sono l’unico modo per socializzare?", offrirà uno spazio di riflessione sulla diffamazione e la calunnia online, sul cyberbullismo, sulla violazione della privacy e sulla protezione dei dati personali, sulla condivisione di contenuti illeciti, sul problema del furto di identità digitale. - Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 18:00, presso il teatro del Liceo De Sanctis-Galilei di Manduria, si terrà il quarto appuntamento della rassegna "Legalità e Giustizia – Tra Scuola, Cittadinanza e Comunità". Il tema dell’incontro, "Legalità è Socialità. I social sono l’unico modo per socializzare?", offrirà uno spazio di riflessione sulla diffamazione e la calunnia online, sul cyberbullismo, sulla violazione della privacy e sulla protezione dei dati personali, sulla condivisione di contenuti illeciti, sul problema del furto di identità digitale.





Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Manduria, Gregorio Pecoraro, e della Dirigente del Liceo, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie, interverranno due relatori di grande prestigio, Luigina Quarta, ingegnere informatico e consulente per procure e tribunali, che approfondirà gli aspetti tecnici e giuridici legati all’uso dei social media, con un focus sulla privacy e sulle implicazioni legali delle azioni digitali. Verranno analizzati i rischi e le potenzialità dei social network, con particolare attenzione all'educazione alla legalità digitale e all’uso consapevole delle tecnologie. Francesco Mandoi, già Procuratore Nazionale Aggiunto Antimafia, analizzerà il fenomeno dei social dal punto di vista etico e sociale, evidenziando come l’iperconnessione possa influire negativamente sui rapporti umani e sulla costruzione di una società basata sul rispetto reciproco.





La discussione sarà moderata dall’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Manduria, Fabiana Rossetti, e affronterà temi cruciali come il cyberbullismo, la gestione consapevole della propria identità digitale e l’impatto delle azioni compiute online nella vita reale.





L’evento si svolgerà in concomitanza con il mese dedicato alla Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo, offrendo agli studenti un’occasione importante per riflettere sul ruolo dei social media nella loro vita quotidiana.





"La Giornata Nazionale contro il Bullismo e il Cyberbullismo – spiega la dirigente prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie - è un momento fondamentale per riflettere sull’importanza del rispetto e della prevenzione. Il nostro Istituto si impegna quotidianamente a contrastare ogni forma di violenza, promuovendo un clima scolastico inclusivo e sicuro. Educare al rispetto reciproco significa formare cittadini consapevoli e responsabili, pronti a costruire una società migliore".





Parteciperanno anche la Prof.ssa Antonella Caputo, referente antibullismo d’Istituto, che porterà il suo contributo sul tema del cyberbullismo e delle sue ripercussioni sulla vita scolastica e personale dei giovani e la prof.ssa Stefania Modeo, referente d’Istituto per l’Educazione Civica, che arricchirà il dibattito collegando il tema dell’uso consapevole dei social all’educazione alla cittadinanza digitale.





L’incontro rappresenterà un ulteriore tassello nella missione educativa del Liceo De Sanctis-Galilei, che da anni si impegna a promuovere una cultura della legalità e del rispetto come strumenti essenziali per la costruzione di una comunità inclusiva e consapevole. La rassegna "Legalità e Giustizia", avviata nel 2022, continuerà a dimostrare quanto sia importante il dialogo tra scuola, istituzioni e territorio per affrontare sfide educative complesse, come quelle legate al mondo digitale.





L’evento vedrà la partecipazione di studenti, docenti e cittadini, che saranno coinvolti in una discussione aperta e stimolante sui temi trattati. Tutta la comunità è invitata a partecipare per condividere riflessioni e approfondimenti su un tema di grande attualità e importanza.