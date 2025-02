Ostuni ospiterà la kermesse ciclistica Giro-E, l’evento con partenza da Ostuni è abbinato al Giro d’Italia

Il Vice Sindaco Giuseppe Tanzarella annuncia l’evento che valorizza il turismo esperienziale e la mobilità sostenibile.





OSTUNI (BR) - Il Giro-E è un'esperienza cicloturistica unica a livello mondiale, che si svolge parallelamente al Giro d'Italia con biciclette da corsa a pedalata assistita. Organizzato da RCS Sport e riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana, è nato nel 2019 per permettere a ciclisti amatoriali di vivere le emozioni della Corsa Rosa.





"Nelle scorse ore – afferma il vicesindaco di Ostuni, Giuseppe Tanzarella – "sono stato ospite al Teatro Comunale di Ceglie Messapica per la presentazione della tappa del Giro d'Italia che, il prossimo 14 maggio, partirà alla volta di Matera. Nell'occasione, abbiamo avuto modo di ribadire la nostra scelta di ospitare la prima tappa del Giro-E, che partirà da Ostuni il 13 maggio con destinazione Lecce. La decisione, presa con il patrocinio del Giro-E, si inserisce nel percorso già intrapreso dalla nostra Regione per incentivare il turismo in movimento ed esperienziale, in cui la bicicletta diventa uno strumento di conoscenza sostenibile del nostro splendido territorio. La nota di maggior valore – conclude Giuseppe Tanzarella – è quella che vede nuovamente le nostre comunità al centro dell'attenzione all'interno di un circuito di grande rilevanza, capace di generare un importante ritorno non solo sportivo, ma anche economico".





Le e-road bike utilizzate sono omologate, con motori da 250W e una velocità massima di 25 km/h. L'arrivo di ogni tappa avviene sotto lo stesso Arco del Giro d’Italia, con premiazioni sul podio ufficiale. Le località di arrivo ospitano un’area VIP hospitality, dove i partecipanti possono assistere all’arrivo dei professionisti.





Nel 2025, il Giro-E si svolgerà dal 10 maggio al 1° giugno e farà tappa a Ostuni prima di raggiungere Lecce, sullo stesso percorso che i professionisti affronteranno da Alberobello a Lecce.





Oltre all’aspetto sportivo, il Giro-E promuove la mobilità sostenibile e la sensibilizzazione ambientale, grazie al nuovo Green Fun Village, presente in tutte le città di partenza.