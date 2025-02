Ruffano, le 'Tempistiche Irregolari' dei fratelli Hasa

RUFFANO (LE) - Tempistiche Irregolari è il titolo dello spettacolo che andrà in scena a Ruffano presso la Sala Teatro San Francesco il 9 febbraio alle 20.00 per la rassegna teatrale Kairòs e che vede protagonisti i due fratelli Redi Hasa, al violoncello, ed Ekland Hasa, al pianoforte. Uno spettacolo dal linguaggio musicale insolito e sorprendente, tra improvvisazioni e giochi virtuosistici che faranno da ponte ideale tra la tradizione Balkan e quella del Salento. - Tempistiche Irregolari è il titolo dello spettacolo che andrà in scena a Ruffano presso la Sala Teatro San Francesco il 9 febbraio alle 20.00 per la rassegna teatrale Kairòs e che vede protagonisti i due fratelli Redi Hasa, al violoncello, ed Ekland Hasa, al pianoforte. Uno spettacolo dal linguaggio musicale insolito e sorprendente, tra improvvisazioni e giochi virtuosistici che faranno da ponte ideale tra la tradizione Balkan e quella del Salento.





Due fratelli che hanno votato la loro vita alla musica: nati a Tirana da una famiglia di artisti – la madre insegnante di violoncello, il padre ballerino classico – Redi ed Ekland Hasa sono cresciuti tra strumenti e spartiti. Redi Hasa è il violoncellista più creativo nell’area della musica adriatica, tra le sponde italiche e balcaniche, stretto collaboratore di Ludovico Einaudi. Il suo talento seduce persino Robert Plant, il fondatore dei Led Zeppelin, che nel 2017 lo invita a incidere tre tracce del suo ultimo disco, "Carry fire".





Ekland Hasa intraprende lo studio di pianoforte e violoncello da piccolissimo, tanto da suonare il concerto di Hayden all' età di 9 anni con l'orchestra del Tob: la sua è una carriera intensissima, che lo vede protagonista in tutto il mondo, dall’Europa al Giappone, dal Canada alla Russia. Invitato dalla casa discografica Ponderosa per partecipare nel festival internazionale Pianocity a Milano e in Giappone in Kitakyiusciu oper haus come concert maestro nelle opere Gianni Schicchi e Cavalleria Rusticana, accompagna cantanti lirici famosi come Leo Nucci, Giuseppe Gipali, Monserrat Caballè e Albano Carrisi per 25 anni-





L’Associazione O.d.V. Kairòs opera principalmente nell’area educativa e culturale con particolare riferimento all’ambito teatrale e alla tutela del territorio, dell’ambiente, del patrimonio storico artistico e nell’area della solidarietà sociale in rapporto alle problematiche dell’infanzia, della terza età, degli immigrati, della devianza sociale minorile.