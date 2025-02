Torna in libreria Gaetano Mele con ‘La luce nella bellezza’

- Torna in libreria Gaetano Mele col suo tascabile “La luce nella bellezza” (WIP Edizioni).Una serie di dediche e riflessioni tutte rigorosamente in lingua, tranne una, “Nu Parche”, dal momento che Mele, esperto in dialetto barese ha scritto anche altre pubblicazioni nella lingua di casa nostra e non solo. È appena il caso di ricordare che insieme a Giuseppe Gioia e Francesco Signorile è coautore del corposo dizionario bilingue Barese/Italiano e Italiano/Barese “Per non dimenticare” (WIP Edizioni) che sta interessando i cultori e i poeti che si dilettano del nostro dialetto, ma torniamo a noi.La poesia in dialetto citata è un lamento per la mancanza nella nostra città di un vero e proprio parco in un capoluogo, “ricco” solo di palazzi, cemento, rotatorie e qualche giardino un po’ curato. Troppo poco per una grande città.Scrive Alessandro Lattarulo, che cura la Collana Editoriale di Narrativa e Poesia, la poesia di Gaetano Mele “potrebbe definirsi poesia della mancanza i cui versi risuonano come un testamento di vita. Il più autentico lascito per i più giovani, sovente annoiati dal troppo benessere”.Per rendersi conto della bontà della silloge di Mele bisogna leggere i contenuti che sono vari e significativi.Un esempio? Quella che dà il titolo al tascabile.

Luce nella bellezza

Non chiuderò gli occhiper sognare.Li terròvolutamente aperti.Dovrò soltantosaper vederequella luce,non più ignorata,chein tanta bellezza,animandosi,vivificail senso verodella vita.