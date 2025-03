Al Teatro Radar di Monopoli due appuntamenti imperdibili: “Freevola” e “Ahia!” nel week-end

MONOPOLI - Un week-end all’insegna del teatro per tutte le età quello in arrivo al. La Stagione 2024.25, curata daper, propone infatti un doppio appuntamento che spazia dal teatro d’impegno al racconto per famiglie.

Sabato 22 marzo: “Freevola”, manifesto di libertà al femminile

Sabato 22 marzo alle ore 21, il palcoscenico si accende con “Freevola. Confessione sull’insostenibile bisogno di ammirazione”, scritto e interpretato da Lucia Raffaella Mariani. Uno spettacolo intenso e provocatorio, dove il pubblico diventa il giudice di un concorso di bellezza molto particolare.

La protagonista ha un solo desiderio: essere amata. Ma dietro il bisogno di approvazione si cela una riflessione potente sui condizionamenti che gravano sul corpo e sull’identità delle donne.

«Essere donna è come essere due dentro un corpo – racconta Mariani –. Quella che esiste e quella che si guarda esistere, la sorvegliante e la sorvegliata. Come si gestisce questo conflitto tra lo sguardo del mondo e le bambine che siamo dentro?».

Uno spettacolo che diventa manifesto di libertà, invitando a liberarsi dai diktat di perfezione imposti dalla società.

Domenica 23 marzo: “Ahia!”, favola per tutte le età sulla bellezza della vita

Domenica 23 marzo alle ore 18, spazio alla Stagione Famiglie a teatro con lo spettacolo “Ahia!”, produzione Teatri di Bari con la regia di Damiano Nirchio e l’interpretazione di Monica Contini.

Protagonista è una piccola anima che non vuole nascere. Nonostante gli sforzi dell’Ufficio Nascite e del Signor Direttore, nulla sembra convincerla a scoprire com’è fatta la Vita.

Attraverso attori e pupazzi – questi ultimi realizzati da Raffaele Scarimboli – la scena si trasforma in una favola tenera e profonda. Uno spettacolo che parla ai più piccoli (e non solo) delle difficoltà quotidiane, delle paure e degli ostacoli, ma anche della gioia di vivere e della felicità che nasce proprio dopo aver superato i propri “Ahia!”.

Info e biglietti

I biglietti per “Freevola” sono disponibili a 20 euro (platea) e 15 euro (galleria). Per “Ahia!”, il costo del biglietto intero è di 10 euro, ridotto 8 euro, ridottissimo 4 euro per i possessori della Radar Junior Card, ritirabile gratuitamente al botteghino.

I biglietti sono acquistabili presso il botteghino del Teatro Radar (via Magenta 71, Monopoli, attivo dal martedì al venerdì ore 17-19) oppure online su Vivaticket.com.

Per informazioni:

📞 335 756 4788

📧 info@teatroradar.it

La Stagione 2024.25 del Teatro Radar è organizzata da Teatri di Bari, con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli.