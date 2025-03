Al via la Personnel Recovery Week presso la base di Gioia del Colle

La PR Week rappresenta un’opportunità di addestramento di alto valore per il personale dell’Aeronautica Militare, consentendo di consolidare procedure e migliorare la sinergia tra gli equipaggi di volo e le unità di terra. L’obiettivo è garantire un efficace supporto alle operazioni sia in ambito nazionale che internazionale.



Le attività si svolgeranno sia a terra che in volo, con missioni pianificate per minimizzare l’impatto sulla comunità locale. L’addestramento avrà luogo nelle aree addestrative autorizzate e sarà condotto di giorno, nel rispetto delle normative vigenti.



Il ruolo strategico del 36° Stormo Caccia



Il 36° Stormo Caccia di Gioia del Colle opera sotto il comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, il cui compito è garantire la prontezza operativa degli organismi della difesa aerea, d’attacco e di ricognizione. Il CFC è responsabile dell’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dell’addestramento del personale e dell’ottimizzazione delle procedure operative.



Il CFC dipende dal Comando Squadra Aerea - 1ª Regione Aerea, che supervisiona l’addestramento e l’approntamento operativo dei reparti. Il 36° Stormo Caccia è uno dei cinque stormi dell’Aeronautica Militare incaricati della Difesa Aerea Nazionale e del servizio di Quick Reaction Alert per la NATO, un ruolo essenziale per la sicurezza dello spazio aereo italiano ed europeo.



Con l’avvio della Personnel Recovery Week, l’Aeronautica Militare continua a rafforzare le proprie capacità operative e la cooperazione internazionale, garantendo la massima efficacia nelle missioni di recupero del personale in scenari operativi complessi.



GIOIA DEL COLLE - Ha preso ufficialmente il via lunedì 10 marzo 2025, presso la base aerea di Gioia del Colle (BA), la Personnel Recovery Week, un’esercitazione addestrativa di due settimane che coinvolge assetti dell’Aeronautica Militare italiana e forze internazionali. L’obiettivo principale dell’attività è affinare le capacità operative nel Personnel Recovery (PR), missione chiave per il recupero e la protezione di personale in contesti operativi ad alta e bassa intensità.L’esercitazione prevede l’impiego di oltre 120 militari e 12 velivoli tra cui i caccia Eurofighter F-2000 del 36° Stormo Caccia, gli elicotteri HH-101A del 9° Stormo di Grazzanise (CE), il Conformal Airborne Early Warning (CAEW) E-550A del 14° Stormo di Pratica di Mare (RM) e il P-72A del 41° Stormo di Sigonella (CT). A questi si aggiunge il SA 330 Puma della Forțele Aeriene Române, la forza aerea romena, che partecipa con assetti e personale specializzato del STOS (Supporto Tattico Operazioni Speciali), rafforzando la cooperazione tra le due nazioni.Durante l’esercitazione verranno simulate operazioni di recupero in ambienti ostili, con particolare attenzione al coordinamento tra le diverse componenti coinvolte e all’integrazione con assetti di supporto. Gli scenari addestrativi saranno altamente realistici, prevedendo l’impiego di tattiche avanzate e missioni dinamiche per testare la prontezza operativa delle unità.