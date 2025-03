Maltempo in arrivo sulla Puglia: scatta l’allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico e vento

BARI – La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per la giornata di oggi, lunedì 24 marzo, e per le successive 36 ore su tutto il territorio della Puglia. A partire dalle ore 14:00, sono previste condizioni di instabilità che interesseranno in particolare le aree ioniche.

Nel dettaglio, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati che potranno variare da deboli a puntualmente moderati. Previsti inoltre venti di burrasca dai quadranti meridionali, che provocheranno mareggiate lungo le coste esposte.

Per questo motivo è stata dichiarata allerta gialla per rischio idrogeologico, rischio idrogeologico per temporali e vento su tutta la regione Puglia.

La popolazione è invitata alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e prestando particolare attenzione nelle zone costiere e nei pressi di corsi d’acqua. I comuni e gli enti preposti sono stati allertati per monitorare costantemente l’evolversi della situazione e attuare, se necessario, misure di prevenzione e intervento.