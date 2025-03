Bari, operai senza protezioni su un cantiere: la denuncia social del giornalista Pino Bruno

BARI - Bari, ore 11.30. Un cantiere edile all’angolo tra via Massaua e via Marconi diventa il centro di una segnalazione allarmante: operai al lavoro sulle impalcature privi delle più elementari dotazioni di sicurezza, come caschi e altre protezioni.A lanciare l’allarme è il giornalista Pino Bruno, che documenta la situazione con un post su Facebook corredato da immagini inequivocabili. Ma ciò che rende la denuncia ancora più grave è l’assenza di risposte da parte delle autorità competenti.“Chiamo l’Ispettorato del lavoro. Non risponde nessuno. Chiamo i Carabinieri del comando per la tutela del lavoro. Non risponde nessuno. Chiamo i Carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Non risponde nessuno”, scrive Bruno nel suo post.Il giornalista sottolinea inoltre che tutte le chiamate sono documentabili, aggiungendo con amarezza: “Poi dici che gli infortuni sul lavoro sono ineluttabili”.La questione della sicurezza nei cantieri resta un’emergenza irrisolta in Italia, con troppe tragedie che si consumano a causa della mancata applicazione delle norme. Episodi come questo sollevano interrogativi sulle responsabilità dei datori di lavoro, sui controlli e sull’efficacia della vigilanza.Resta da vedere se questa denuncia riuscirà a smuovere chi di dovere per garantire condizioni di lavoro sicure a chi opera nei cantieri.