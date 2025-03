In libreria "Sara e i mille mila" di Gabriele Missaglia, un'avventura che incanta e ispira

"Sara e i Mille Mila" (Edizioni Il Ciliegio) è una fiaba coinvolgente e commovente, scritta da Gabriele Missaglia e splendidamente illustrata da Alessandra Arrigoni. Questo libro racconta la storia di Sara Foghel Scoiche, una giovane spaventapasseri che si trova ad affrontare una missione molto importante: proteggere il campo di grano dai pericolosi uccelli del cielo, le gazze ladre. La narrazione è ricca di metafore e temi profondi, che spaziano dal coraggio e dalla responsabilità alla lotta per la giustizia e la comprensione tra specie diverse. Sara è un personaggio ben delineato, che riesce a trasmettere le sue emozioni e il suo conflitto interiore in maniera autentica e toccante.

La sua evoluzione nel corso della storia, da giovane inesperta a figura coraggiosa e compassionevole, è ben sviluppata e rende la lettura appassionante. Le illustrazioni di Alessandra Arrigoni arricchiscono ulteriormente la fiaba, dando vita ai personaggi e ai paesaggi con colori vivaci e dettagli curati. Ogni pagina è un piacere per gli occhi e cattura perfettamente l'atmosfera del regno delle Spighe Dorate. In conclusione, "Sara e i Mille Mila" è una lettura consigliata per bambini e adulti, capace di insegnare importanti valori attraverso una storia avvincente e ben scritta.

Le avventure di Sara rimarranno nel cuore dei lettori, ispirando coraggio e compassione. Il romanzo è un'allegoria potente che esplora temi universali come il libero arbitrio, la giustizia e l'empatia. Sara è un personaggio straordinariamente umano nella sua crescita interiore: il viaggio che compie non è solo fisico, ma soprattutto emotivo e valoriale. Con una scrittura fluida e coinvolgente, Missaglia costruisce un mondo fantastico capace di parlare ai lettori. Un libro consigliato per bambini, ragazzi e adulti che amano le storie profonde, capaci di lasciare il segno.

Sinossi

Sara, spaventapasseri del regno delle Spighe Dorate, è stata assegnata a un campo per la prima volta. Deve difenderlo dai nemici del cielo che ogni volta, prima della mietitura, tentano il colpaccio. Essendo uno dei membri delle famiglie più in vista tra gli spaventapasseri, c’è una grande attesa per questo avvenimento. Tutti sono curiosi di vedere Sara all’opera. Tuttavia, un giorno, sul campo da lei custodito, cade un piccolo uccello dalle piume del colore dell’arcobaleno. L’incontro con Baza travolgerà lei, la sua vita e il suo credo, in modo così profondo da farla cambiare completamente e da disegnare un finale che può essere descritto con una sola parola: mozzafiato.

È durante gli studi di giurisprudenza che Gabriele Missaglia scopre la sua vocazione per la scrittura. Dopo un'esperienza all'estero, che lo ha portato prima in Scozia per un Master e poi a Lisbona per lavoro, ha deciso di rimpatriare per coltivare la sua passione per la letteratura. Dedicandosi parallelamente all’attività di responsabile dell’ufficio statistica di Como e poi dell’ufficio dogane della stessa città, Gabriele ha pubblicato con Il Ciliegio la fiaba "Sara e i Mille Mila". Il libro ha ottenuto un buon successo a livello critico, vincendo 20 premi letterari tra primi posti, secondi, terzi menzioni speciali e altri riconoscimenti, tra cui il Concorso di Poesie, Filastrocche, Racconti e Fiabe "Libera la Fantasia" e il Premio Letterario Internazionale Montefiore 2023.