Beppe Severgnini protagonista dell’anteprima di Lector in Scienza

TURI – Domani, mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 19.00, l’Auditorium comunale di Turi ospiterà l’anteprima della quarta edizione di Lector in Scienza, il festival di divulgazione scientifica promosso dalla Fondazione Di Vagno. Quest’anno l’evento si espande, coinvolgendo per la prima volta anche il Comune di Turi, oltre alle tradizionali sedi di Conversano e Castellana Grotte.

Un festival dedicato al sapere e alla tecnica

Il tema centrale dell’edizione 2025 è “L’orizzonte dell’umanità”, attraverso il quale verranno esplorati i rapporti tra sapere, tecnica e società della conoscenza. Il festival, che si svolgerà dal 3 al 5 aprile, proporrà incontri con studiosi, giornalisti ed esperti per affrontare le sfide del nostro tempo.

Beppe Severgnini e l’arte di invecchiare con filosofia

L’anteprima di domani vedrà protagonista Beppe Severgnini, affiancato dalla giornalista Maddalena Tulanti. Al centro del dibattito ci sarà il suo ultimo libro, “Socrate, Agata e il futuro. L’arte di invecchiare con filosofia”, edito da Rizzoli.

Nel libro, Severgnini riflette sul trascorrere del tempo e sull’importanza di affrontare l’invecchiamento con consapevolezza e ironia. Attraverso la metafora della vita suddivisa in quattro fasi, ispirata alla tradizione induista, l’autore invita a riscoprire il valore della generosità, della lealtà e della capacità di farsi le domande giuste. Con uno stile leggero e profondo, propone una visione dell’età matura basata sulla gentilezza, sulla pazienza e sull’accettazione del passaggio generazionale, evitando l’ansia di restare ancorati al passato.

Un evento sostenuto dalle istituzioni e dai partner del festival

La quarta edizione di Lector in Scienza è organizzata dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno (1889-1921), con il patrocinio e il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia – Dipartimento Turismo e Cultura, della Città di Conversano, del Comune di Castellana Grotte e del Comune di Turi. Il festival è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e il Politecnico di Bari, con il supporto di aziende e partner tecnici come Master Italy, Umana, Exprivia, e media partner di rilievo come Rai Radio3 e Pagina’21.

Domani sera, dunque, l’appuntamento è a Turi, per un incontro che si preannuncia ricco di spunti di riflessione, tra cultura, scienza e filosofia della vita.