Circa 570 visitatori alle aperture della Delegazione FAI Trulli e Grotte

PUTIGNANO - Circa 570 persone hanno deciso di visitare le due aperture della Delegazione FAI Trulli e Grotte. A Putignano, grande successo per la Grotta di San Michele in Monte Laureto e l’ex Sanatorio, visitabili anche con le condizioni metereologiche avverse di domenica. È stata aperta solo sabato pomeriggio ma comunque molto apprezzata, invece, la Cappella Grotta “Madonna della Catena” di Locorotondo. Un piccolo gioiello che sicuramente tornerà ad essere visitabile in nuove occasioni con il FAI.Tra i visitatori che hanno raggiunto i beni FAI aperti per le Giornate FAI di Primavera dalla Delegazione ben 90 hanno deciso di entrare a far parte o rinnovare la propria iscrizione alla grande famiglia del Fondo Ambiente Italiano. Un grande risultato che conferma il trend positivo di iscrizioni sempre sostenuto dalla Delegazione.A Putignano, dove sono giunti 500 visitatori, molto apprezzata dagli iscritti è stata anche la visita all’ex Sanatorio a cura del Gruppo FAI Giovani, nutrito di nuova lena, e dal gruppo paesaggio che hanno permesso di scoprire la lunga ed affascinante storia racchiusa tra le mura dell’attuale sede del Distretto ASL.Anche in questo caso, il successo è merito di una fitta rete sul territorio in pieno stile FAI.“Più che un successo: un esempio tangibile di civile servizio. Non avremmo mai pensato di celebrare i 50’anni della Fondazione in modo così coerente. Pioggia, vento, freddo: nulla ha scoraggiato 40 Volontari (di cui ben 11 ragazzi del FAI Giovani), 28 Apprendisti Ciceroni e circa 570 visitatori che hanno partecipato attivamente alle nostre Giornate FAI 2025 con spirito, definirei, “eroico”. Purtroppo si è reso necessario annullare il secondo giorno di visite a Locorotondo per ragioni di sicurezza, ma contiamo in un recupero. A valle di questa turbolenta avventura non posso che ringraziare in primis le coraggiosissime responsabili di apertura Rossella Martino e Miriam Palmisano, oltre tutti coloro che hanno conferito e confermato fiducia nell’operato della Delegazione e con curiosità, entusiasmo e generosità hanno permesso quello che è solo lo starter del processo di valorizzazione della Grotta di Monte Laureto e della Cappella della Madonna della Catena: istituzioni (Città di Putignano nel Sindaco Michele Vinella, Assessore al Patrimonio Raffaella Bianco, Assessore all’innovazione culturale Mariano Intini e tutto il team tecnico, ASL nella figura dell’instancabile dott.ssa Carmela Quero, Polo Liceale Majorana Laterza, IISS Basile Caramia Gigante, Parrocchia di San Giorgio Martire di Locorotondo); associazioni (Comitato SMMOL, Amatori, Pro Loco di Locorotondo), le sensibili imprese locali (PDT, Digita), e privati cittadini straordinari come Gianni Maggi e l’appassionatissima Isa Nardelli. E non finisce qui. È necessario continuare a crederci e votare la Grotta di Monte Laureto e la Cappella della Madonna della Catena come Luoghi del Cuore. C’è tempo fino al 10 aprile” dichiara la capo Delegazione FAI Trulli e Grotte Silvia Laterza.