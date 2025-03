Bif&st 2025, a Bari 'Per un pugno di dollari' con la musica dal vivo dell'Orchestra del Teatro Petruzzelli

BARI - Al Teatro Petruzzelli, la sezione Incontri di cinema apre la giornata di domani, giovedì 27 alle 9:30 – nella quinta giornata del Bif&st 2025, prodotto da Apulia Film Commission e diretto da Oscar Iarussi - con Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi. - Al Teatro Petruzzelli, la sezione Incontri di cinema apre la giornata di domani, giovedì 27 alle 9:30 – nella quinta giornata del Bif&st 2025, prodotto da Apulia Film Commission e diretto da Oscar Iarussi - con Le mani sulla città (1963) di Francesco Rosi.





Alla proiezione seguirà l’incontro con Alberto Barbera, Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il quale riceverà, in serata, il premio "Bif&st Arte del Cinema", prima della proiezione di Per un pugno di dollari (21:00) di Sergio Leone, per il ciclo Rosso di sera. Il film restaurato dalla Cineteca di Bologna, farà viaggiare gli spettatori fino a San Miguel, seguendo le vicende del celebre pistolero Joe. A introdurlo sarà Roberto Giacomo (Pivio) Pischiutta, consigliere di Gestione SIAE, e impreziosito dall’esecuzione, in anteprima mondiale, delle musiche dal vivo dell’Orchestra e del Coro del Teatro Petruzzelli, dirette dal Maestro Pietro Mianiti.





Presidente di giuria del Concorso Meridiana è lo scrittore Tahar Ben Jelloun, che domani alle 17.30 sarà protagonista di un incontro nell’Aula Magna dell’Ateneo barese, in dialogo con Concetta Cavallini, francesista dell’Università di Bari, dopo aver ricevuto le Chiavi della Città, dal sindaco Vito Leccese, nella cerimonia prevista nella sala consiliare del Comune di Bari (Palazzo di Città, ore 16:00).





Doppio appuntamento per la Retrospettiva Moretti al Teatro Kursaal Santalucia: Il caimano (2006) alle ore 10:00, introdotto da Anton Giulio Mancino, e Habemus papam (2021) alle 21:30. Per il concorso Meridiana in programma due proiezioni: Everybody calls Redjo di Ibër Deari, alle 16:00, seguito dal Q&A con il regista condotto da Marzia Gandolfi (il film racconta di Redjo, un tuttofare dal cuore d’oro, tra i pochi rimasti nella città di Silupkovo, al confine tra vita e sopravvivenza). Segue Happy holidays di Scandar Copti (fuori concorso), proiettato alle 19:00, in collaborazione con il 34° Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – Fescaaal. La trama ruota attorno allo scambio delle quattro realtà dei personaggi, tra culture, generi e generazioni. Al termine della visione, il regista risponderà alle domande in sala in un Q&A condotto da Massimo Causo.





Al Multicinema Galleria in programma, nella sezione Per il cinema italiano la proiezione di The city is lost. La Venezia di John Ruskin di Alessandra Lancellotti (fuori concorso), sulla bellezza e la fragilità della Serenissima nel Grand Tour, ed È severamente vietata la sosta in palcoscenico ai non autorizzati – Un documentario di meno su Carmelo Bene di Emiliano Carico (Sala 2, ore 16:30). Le proiezioni continuano con Paura dell’alba di Enrico Masi, sui giorni della Resistenza nella Repubblica Partigiana di Montefiorino, e I mastri di Daniele de Michele, che mostra il lavoro d’artigianato di chi plasma la materia bruta in opera (Sala 4, ore 19:00). A conclusione di questi appuntamenti si terranno un Q&A con i registi, condotti da Angela Bianca Saponari.





Per Doppio testo, i primi due episodi di Adorazione (Sala 1, 9:30), seguiti dall’incontro con il regista Stefano Mordini e la scrittrice Alice Urciuolo, moderato da Chiara Tagliaferri. Per gli Eventi speciali, a cui seguono gli incontri con i registi condotti da Livio Costarella sono in programma: La musica negli occhi di Giovanna Ventura (Sala 5, 9:30) e il primo episodio della serie tv Gerri (Sala 5, ore 17:00) di Giuseppe Bonito, presente all’incontro anche l’attore Giulio Beranek.





Per Frontiere, sarà trasmesso A house on fire di Dani de la Orden (Sala 6, ore 20:00), introdotto da Matteo Marelli. Per il Focus A24, invece, ci sarà la proiezione de La zona d’interesse di Jonathan Glazer (Sala 1, ore 21:15), presentato da Angelo Ceglie. Procede intanto il Laboratorio di Sceneggiatura Storie per lo schermo, cinema e serie, a cura di Laura Paolucci (Sala 7, ore 10:00).





È in programma inoltre domani, alle 10:00, nella Sala Azzurra della Camera di Commercio di Bari, la conferenza stampa di presentazione del Bilancio Sociale 2024 della Fondazione Apulia Film Commission, per fare il punto sui risultati conseguiti nell’ultimo anno di attività, nonché di delineare le strategie future della Fondazione. All’incontro sarà presente Anna Maria Tosto, presidente AFC.