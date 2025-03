Coldiretti: ok a regime speciale gasolio agricolo per evitare aumento dei prezzi della spesa

ROMA - Il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri al Decreto legislativo di riforma delle accise, che ha mantenuto l’attuale regime per il carburante usato in agricoltura, è importante per garantire la produzione alimentare e sostenere gli agricoltori colpiti dall’esplosione dei costi legati alla guerra e alla difficile situazione internazionale, evitando un aumento dei prezzi al consumo che si rifletterebbe sulla spesa delle famiglie. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere soddisfazione per la misura approvata in CdM e concordata tra il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida e il viceministro dell’Economia e delle Finanze Maurizio Leo che va ad accogliere le richieste della principale organizzazione agricola d’Italia e d’Europa.

Con i prezzi del gasolio agricolo che sono aumentati del 22% rispetto a prima della guerra in Ucraina, secondo un’analisi del Centro Studi Divulga, e i contemporanei incrementi degli altri fattori di produzione, il provvedimento va a sostenere gli sforzi delle imprese agricole e della pesca di continuare a garantire gli approvvigionamenti alimentari in un momento delicato.