Bari, Bif&st 2025: il programma di sabato 29 marzo

BARI - L'ultima giornata del Bif&st 2025 (domani, sabato 29 marzo), prodotto da Apulia Film Commission e diretto da Oscar Iarussi, comincia alle 9:30, al Teatro Petruzzelli con la proiezione di Viaggi di nozze diretto da Carlo Verdone, nel 1995. Al termine della proiezione Verdone e Claudia Gerini, celebreranno i trent'anni dal film cult, nell'incontro condotto da Angela Prudenzi. Il Pomeriggio al Petruzzelli omaggia il film Non sono quello che sono di Edoardo Leo alle 15:30 con Flavio Natalia alla conduzione per la consegna del Premio Ciak d'Oro d'essai per il cinema di ricerca.





L’ultimo appuntamento di Rosso di Sera è in programma alle 19:00, e si aprirà con la consegna di una serie di premi, a cominciare dal Premio Bif&st Arte del Cinema a Carlo Verdone, poi il Premio Bif&st San Marzano a Matilda De Angelis, e il Premio SIAE a Greta Scarano, i premi del concorso MERDIANA. L’anteprima di Rosso di sera sarà La vita da grandi di Greta Scarano, in sala appunto la regista e gli attori Matilda De Angelis e Yuri Tuci.





Al Teatro Kursaal Santalucia in programma gli ultimi due appuntamenti con Retrospettiva Moretti: Tre piani (2021), introdotto da Anton Giulio Mancino alle ore 10:00, e Il sol dell’avvenire (2023) alle ore 21:30. Nel pomeriggio sarà possibile assistere a due pellicole per il Concorso Meridiana: alle ore 16:00 La guerra di Cesare di Sergio Scavio, una storia di riscatto e di ribellione fallita che vede come protagonisti due amici lavoratori in una miniera della Sardegna e Sempre di Luciana Fina (fuori concorso) alle ore 19:00, un viaggio di 50 anni nel passato per attraversare la Rivoluzione dei Garofani e rivivere la liberazione portoghese. Al termine delle proiezioni i registi saranno presenti in sala per un Q&A condotto da Marzia Gandolfi.