'Lucio Dalla Day': Manfredonia celebra il suo artista

MANFREDONIA - "Per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino". Le parole di 4 marzo 1943 risuonano ancora oggi, simbolo dell’anima autentica che Lucio Dalla ha sempre riconosciuto a Manfredonia. Oggi, la sua gente si unisce per rendergli omaggio, celebrando un artista che ha trasformato la vita in poesia e la musica in emozione.

Quest'anno, il Carnevale di Manfredonia assume un significato ancora più profondo: l’edizione 2025 è stata battezzata Futura, un nome che rende omaggio non solo alla celebre canzone di Lucio Dalla, ma anche al suo messaggio di speranza, sogno e amore per il domani. Una scelta fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, che rafforza il legame indissolubile tra l’artista e la città.

In continuità con questo spirito, la Pro Loco di Manfredonia è entusiasta di annunciare la prima edizione del Lucio Dalla Day, un evento speciale che arricchirà il programma del Carnevale. Un'opportunità per ricordare e celebrare l'anima di un artista che ha sempre considerato Manfredonia un porto sicuro, una seconda casa, un pezzo di cuore.

Ringraziamo l’Amministrazione Comunale per aver colto e condiviso il senso di questa appartenenza, un legame che non è solo memoria, ma identità viva, radicata nel cuore di tutti i manfredoniani. Rivendichiamo con orgoglio la cittadinanza di Lucio Dalla, perché le sue note risuonano nelle strade, nei vicoli e nell’anima della nostra città.

Per l’occasione, Manfredonia si trasformerà in un palcoscenico di emozioni e ricordi. Vi auguriamo un Carnevale indimenticabile, ricco di emozioni e divertimento, in onore di Lucio Dalla e della sua città!

PROGRAMMA DELLA GIORNATA – MARTEDÌ 4 MARZO

Ore 09:30 – 24:00 | Chiostro di Palazzo San Domenico

Mostra fotografica dedicata a Lucio Dalla – "L’ora più dolce – Storia di un legame eterno"

Un’opportunità unica per rivivere i momenti che hanno unito l’artista alla nostra terra, attraverso immagini che raccontano la sua storia.

A cura della Pro Loco Manfredonia

Ore 10:30 | Palazzo dei Celestini – Auditorium C. Serricchio

LUCIO: RICORDI DI UN AMICO TRA LE VIE DI MANFREDONIA

Talk con HER, Felice Sblendorio e Vittoria De Salvia, che racconteranno il legame profondo tra Lucio Dalla e Manfredonia, attraverso aneddoti, ricordi e testimonianze inedite.

A cura della Pro Loco Manfredonia

Ore 21:00 | Largo Diomede

ASPETTIAMO SENZA AVERE PAURA, DOMANI

Concerto tributo a Lucio Dalla, un omaggio appassionato per rivivere la magia della sua musica attraverso i suoi più grandi successi.

A cura della Pro Loco Manfredonia

INFO & CONTATTI

📧 Email: prolocomf@libero.it

📞 Telefono: 0884 939670

🌐 Sito Web: www.prolocodimanfredonia.it

📍 Indirizzo: Via Maddalena, 99 - Manfredonia