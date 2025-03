'Sei un guerriero', uscita la nuova versione del brano di Romix feat Francesco Montuori

DANIELE MARTINI - Novità nel panorama nazionale musicale: è uscita, in questi giorni, la nuova versione del brano "Sei un guerriero" di Andrea "Romix" Romanelli in collaborazione con il cantante lirico Francesco Montuori.





"Il brano 'Sei un guerriero' è stata la mia prima canzone e l'ho scritta quasi 10 anni fa e pubblicata nel 2016. Sono delle parole che io già in primis avrei voluto sentirmi dire: combattere per i propri sogni e non mollare mai. Oggi, dopo quasi 10 anni, essendo una canzone molto importante per me, ho deciso di ripubblicarla ma questa volta al ritornello ho voluto aggiungere la voce forte del cantante lirico Francesco Montuori" ha dichiarato il cantante Romix.





Per quel che riguarda Andrea 'Romix' Romanelli, nasce a Brindisi il 12 aprile 1988 esattamente a mezzanotte. Fin da piccolo ha sempre avuto la passione per la musica e, soprattutto, per la batteria. Durante la sua vita artistica, inizia a collaborare con piccole band della provincia di Brindisi e solo nel 2016 inizia a scrivere canzoni, pubblicando il suo primo inedito dal titolo "Sei un guerriero". Da allora non si è più fermato pubblicando negli anni diverse canzoni, fino ad arrivare al suo primo album di inediti dal titolo "Mondi paralleli".





Per quel che riguarda, invece, la vita artistica di Francesco Pio Montuori, in arte Francesco Montuori, nato il 21 Gennaio 1993 ad Avellino, é un cantante lirico poliedrico. Ha conseguito il diploma in Ricevimento all'IPSAR Carmine Russo. Nel periodo adolescenziale, cantava e suonava la chitarra creando formazioni di musica rock, blues e pop. Successivamente, ha intrapreso gli studi di canto lirico come Tenore fino al conseguimento del Diploma Accademico di II livello in Canto Lirico al Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" col M° Patrizia Biccirè. Prima del conseguimento della sua laurea, l'attività del cantante proseguiva con vari progetti, studio, eventi, attività bandistica e teatro. In teatro, ha partecipato col brano "Alla mia età" al Festival "Le voci di Napoli" come cantante più votato dal pubblico in sala. Successivamente, ha debuttato con l'opera "Le nozze di Figaro" di W.A. Mozart nel ruolo di Basilio al Teatro Gesualdo di Avellino e con una rappresentazione in forma semiscenica de "La Bohéme" di Giacomo Puccini al Teatro d'Europa di Cesinali (AV). Recentemente, ha realizzato dei progetti esclusivi col M° Ciro De Rosa di Casoria (NA) tra cui l'album "Scintille di fuoco".





Qui sotto il testo del brano "Sei un guerriero":





SEI UN GUERRIERO (Romix)





L'orologio corre ed il tempo scorre

cresciamo, cambiamo e non c'è ne accorgiamo

questa vita è solo andata sai

dietro non si torna mai

devi fare tutto il possibile

solo per te

il sentimento è invisibile

il dolore non è invincibile





Ma non esiste l'impossibile

e non c'è niente che ti può

fermare mai

Perché dentro sei un guerriero

che non smette di sognare

ma non esiste la paura

tutto si può superare





Il fuoco brucia e le fiamme cadono ardenti

il caldo è troppo ma l'acqua lo fermerà

arriva il temporale la pioggia scende ti puoi bagnare

ma tu continua a camminare

e non voltarti indietro mai





Ma non esiste l'impossibile

e non c'è niente che ti può

fermare mai

Perché dentro sei un guerriero

che non smette di sognare

ma non esiste la paura

tutto si può superare





Aspetta che arrivi il sole

e nell'arcobaleno potrai brillare