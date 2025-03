Mens sana in corpore sano: sfida filosofica e poetica, la donna nella storia

BARLETTA - "Mens sana in corpore sano" così recitava la famosa locuzione di Giovenale. Cosa voleva dire esattamente? "Bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano", una frase potente che intendeva già nell'antica Grecia diffondere il concetto di benessere psicofisico. Tale concetto è stato centrale nella "Sfida filosofico-poetica" che ha visto protagonisti i ragazzi del Liceo Classico, Scienze Umane e Musicale “A. Casardi”, seguiti dalla prof.ssa Giulia Tedone.Sabato 8 marzo, nella splendida Sala Rossa del Castello di Barletta, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna, si svolgerà la premiazione di tale Sfida, insieme a tante altre realtà barlettane e associazioni che ogni giorno lavorano per eliminare il concetto di violenza attraverso azioni positive.L'evento è patrocinato dal Comune di Barletta, dalla Regione Puglia, dall'Osservatorio Antiviolenza Giulia e Rossella, dall'A.S.D. Piccolo Loto, dalla Società Dante Alighieri (presieduta da Giuseppe Lagrasta), dal Centro Studi Barletta in Rosa (presieduto da Mariagrazia Vitobello), dalle poetesse Rossella Laporta e Gabriella Matera, dalla LILT Barletta (presieduta da Michele Ciniero), dalla Fidapa (presieduta da Maria Musti), dall'Ambulatorio Popolare (presieduto da Cosimo Matteucci), dall'Università Popolare Rosa Tuosto, dal Gruppo Archè, da Pagine Filosofali, dalla Westminster School (prof.ssa Rossana Colucci), dalla pittrice Mariapia Garrinella, da Work Aut Stefania Grimaldi, da Emanuela Lorusso (associazione culturale Ku-Kav) e da Barletta Viva (con Ida Vinella).Si ringrazia, inoltre, la Pasticceria La Chicca per il gentile contributo.L'evento sarà coordinato e presentato dalla giornalista Patrizia Corvasce."