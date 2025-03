Roma, omaggio a Fernando Birri a 100 anni dalla nascita

ROMA - In occasione del centenario della nascita di Fernando Birri, anima del Nuevo Cine Latinoamericano e fondatore della celebre Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV), la Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS organizza un evento speciale il 13 marzo alle ore 17:00 nella Sala Zavattini dell'AAMOD (Via Ostiense 106, Roma).Sarà un momento di incontro, ricordo e festa, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi, cineasti e amici del grande regista argentino, per celebrare il suo straordinario lascito culturale. Oltre a rendere omaggio alla sua figura, l’evento offrirà anche un'importante occasione di dialogo tra gli archivi che custodiscono il suo patrimonio artistico e intellettuale.L’incontro sarà presieduto da Vincenzo Vita, Presidente dell’AAMOD, insieme a Mirta Granda Averhoff, Ambasciatrice di Cuba, e Carmen Papio Birri, moglie di Fernando Birri. A moderare la tavola rotonda sarà la regista Monica Maurer, che guiderà un confronto tra esperti e personalità del mondo del cinema e della cultura. Interverranno Paulo Ricci, del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Martín Albertengo, della Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), Patricia Figueroa, della Brown University Library, Rolando Jorge López Bantar, direttore dell’Instituto Superior de Cinema y Artes Audiovisuales de Santa Fe, Steve Della Casa e Juan F. Del Valle, della Cineteca Nazionale, il musicista Gianni Nocenzi, Settimio Presutto, collaboratore di Fernando Birri, i registi Carmen Guarini e Luca Verdone, e Milena Fiore dell’AAMOD.A chiudere la serata, la proiezione del film "Il secolo del vento" (1999), diretto da Fernando Birri e scritto in collaborazione con Eduardo Galeano.L’evento sarà aperto al pubblico fino a esaurimento posti e trasmesso in streaming sul canale YouTube dell’AAMOD.