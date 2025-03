Serie A: l'Inter cerca l'allungo contro il Monza

Inter fb





I partenopei di Antonio Conte, per incalzare i Campioni d'Italia, dovranno necessariamente vincere contro la Fiorentina nell'incontro in programma al "Maradona" alle ore 15.00 di domenica 9 marzo. In caso di passo falso del Napoli potrebbe approfittarne l'Atalanta.





La Dea, nella stessa giornata, farà visita alla Juventus per la gara di cartello del ventottesimo turno che si disputerà all'Allianz Stadium e, nella quale, i bianconeri di Thiago Motta dovranno confermare i segnali di ripresa registrati con il 2-0 inflitto al Verona nel precedente posticipo giocato a Torino nella serata di lunedì 3 marzo 2025.

Si prevedono 24 ore decisive per la volata scudetto. Questa sera a San Siro, alle 20.45, l'Inter affronterà il Monza nel testacoda che animerà la ventottesima giornata della Serie A 2024-2025. Battere i brianzoli di Alessandro Nesta, prossimi alla retrocessione in B, consentirà ai nerazzurri di consolidare il primato di classifica con un vantaggio temporaneo di 4 punti sul Napoli.