Aereo ITA costretto a tornare indietro atterra dopo 6 ore di volo

Poco prima di entrare nello spazio aereo dell’Oceano Atlantico, l'equipaggio ha comunicato di non poter proseguire nello spazio aereo oceanico e di voler quindi rientrare a Roma. L'aereo ha virato ed è rientrato a Roma per un atterraggio sicuro circa 6:05 ore dopo la partenza. Un Airbus A330-200 sostitutivo, registrato EI-EJM, ha raggiunto New York con un ritardo di circa 10 ore. L'aereo dell’incidente, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è ancora a terra a Roma circa 23,5 ore dopo l'atterraggio.

ROMA - Il volo di un Airbus A330-900 di ITA Italia Trasporto Aereo, registrato EI-HJO, in rotta AZ-610 da Roma Fiumicino a New York JFK, il 24 aprile 2025 era in rotta a FL300 a sud dell'Irlanda in contatto con il Controllo di Shannon, quando l'equipaggio ha comunicato di avere problemi ai controllori di volo, che non si trattava di un'emergenza, che si stavano consultando con il dispatcher e la manutenzione e che avrebbero continuato la rotta per il momento.