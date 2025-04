Al via in Puglia le riprese del film documentario “Nino” di Walter Fasano dedicato al maestro Nino Rota

– Prenderanno il via lunedìe in altre località pugliesi le riprese di, il nuovo film documentario scritto e diretto da, dedicato alla vita, all’arte e all’eredità musicale del grande compositore. Il film rappresenta un tributo appassionato e profondo a uno dei più celebri musicisti del Novecento, figura chiave della musica per il cinema, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della settima arte.

La conferenza stampa ufficiale si terrà martedì 13 maggio alle ore 11 presso il foyer dell’Auditorium “Nino Rota” del Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari, alla presenza del regista Walter Fasano, dei rappresentanti istituzionali, della Fondazione Apulia Film Commission e del Conservatorio Piccinni.

Un omaggio cinematografico a un genio della musica

Nino Rota è stato il primo italiano a vincere l’Oscar per la miglior colonna sonora originale, per Il Padrino - Parte II di Francis Ford Coppola. Ha firmato musiche immortali per alcuni tra i più grandi registi della storia del cinema: Fellini, Visconti, Zeffirelli, Monicelli, King Vidor, dando vita a melodie capaci di toccare l’anima del pubblico di ogni generazione. Con Federico Fellini, in particolare, ha costruito un sodalizio artistico irripetibile, accompagnando film iconici come La dolce vita, 8½, Amarcord e La strada.

Il documentario “Nino” si propone di ricostruire la parabola umana e artistica del compositore attraverso materiali d’archivio rari, interviste esclusive e ricostruzioni video-fotografiche create appositamente. Tra gli intervistati spiccano figure di rilievo della scena musicale e cinematografica mondiale, come il regista Park Chan-wook, il compositore Premio Oscar Alexandre Desplat e il direttore d’orchestra Vince Mendoza, vincitore di sette Grammy Award.

Una produzione d’eccellenza

Prodotto da Be Water Film, Sugar Play, Adler Entertainment e I Diavoli, in collaborazione con Rai Documentari e con il sostegno di Apulia Film Commission tramite l’Apulia Film Fund (POR Puglia FESR-FSE 2014/2020), il film è affidato a una squadra di produzione di alto profilo. La distribuzione in sala sarà curata da Be Water Film.

Il progetto è sostenuto da produttori come Mattia Guerra, Filippo Sugar, Elisabetta Biganzoli, Marco Colombo e Marco Morabito, quest’ultimo già candidato all’Oscar per Chiamami col tuo nome. La produzione esecutiva è a cura di Adler Entertainment.

Le parole del regista

«La musica di Nino Rota è così potente e pura che farne un film diventa quasi un gesto naturale – racconta il regista Walter Fasano –. Raccontare la sua storia significa raccontare l’anima di un uomo profondamente legato alla musica, alla bellezza e al senso della vita. Il suo repertorio va ben oltre il cinema: è vasto, raffinato e ancora oggi eseguito in tutto il mondo.»

Fasano, regista e montatore di fama internazionale, è noto per la sua lunga collaborazione con Luca Guadagnino, avendo firmato il montaggio e la sceneggiatura di film come Chiamami col tuo nome, Io sono l’amore e Suspiria. Il suo documentario precedente, Pino, dedicato all’artista Pino Pascali, ha vinto il premio come Miglior Documentario al Torino Film Festival 2021.

Un viaggio tra musica, cinema e memoria

Il film non sarà solo una celebrazione della carriera di Rota, ma anche una riflessione sulla sua personalità complessa: geniale, schiva, ironica, eppure profondamente influente. Dopo Milano e Roma, scelse Bari come città in cui vivere e insegnare, lasciando un’impronta decisiva nel panorama culturale del Mezzogiorno.

Con “Nino”, Walter Fasano ci invita a entrare nell’universo intimo di un musicista inafferrabile, la cui musica continua a parlare al presente con la forza delle emozioni più autentiche.

Conferenza stampa 📍 Foyer Auditorium “Nino Rota” – Conservatorio “Niccolò Piccinni”, Bari

📅 Martedì 13 maggio 2025, ore 11:00

Per ulteriori informazioni:

📩 press@bewaterfilm.it

🌐 www.apuliafilmcommission.it