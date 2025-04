Roma si stringe attorno a Papa Francesco: folla immensa tra Santa Maria Maggiore e San Pietro

ROMA - È stata aperta questa mattina alle 7 al pubblico la tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ieri si era svolta la tumulazione in forma privata. Fin dalle prime ore, circa 30mila persone si sono messe in fila per rendere omaggio al Pontefice: famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose in un pellegrinaggio ininterrotto che ha visto tempi di attesa fino a due ore.

Mentre il flusso di fedeli prosegue a Santa Maria Maggiore, in Piazza San Pietro oltre 200mila persone si sono raccolte per la celebrazione eucaristica in suffragio di Papa Francesco, presieduta dal cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato. "Il nostro affetto per lui non deve restare una semplice emozione del momento — ha detto Parolin durante l'omelia —. La sua eredità dobbiamo accoglierla e farla diventare vita vissuta, aprendoci alla misericordia di Dio e diventando anche noi misericordiosi gli uni verso gli altri". Le sue parole sono state accolte da un lungo applauso dei presenti, durante la seconda messa dei novendiali.

I funerali, celebrati ieri, hanno visto una partecipazione straordinaria: 250mila fedeli si sono stretti attorno a Piazza San Pietro, mentre altre 150mila persone si sono disposte lungo il percorso del feretro fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Capi di Stato, 220 cardinali e il popolo di Francesco hanno reso omaggio al "Papa della gente". Davanti alla basilica mariana, il Papa è stato salutato da migranti, rifugiati, detenuti e senza fissa dimora, in memoria del suo impegno a "costruire ponti e non muri", come ricordato dal cardinale Giovanni Battista Re durante l’omelia.

Nel frattempo, entra nel vivo il periodo che precede il Conclave. Saranno decisive le Congregazioni dei Cardinali che da lunedì, alle 9, si riuniranno nella Congregazione Generale per fissare la data dell’inizio del Conclave, che potrà avvenire tra il 5 e il 10 maggio. Il cardinale tedesco Reinhard Marx ha dichiarato di prevedere "un Conclave breve", sottolineando l'importanza dei prossimi giorni per conoscersi e trovare un'intesa tra i cardinali elettori.

Oggi pomeriggio, alle 16, i membri del Collegio Cardinalizio si recheranno in visita sulla tomba di Papa Francesco, attraversando la Porta Santa e sostando in preghiera prima della recita dei Vespri.

L’organizzazione logistica degli eventi, che hanno visto confluire a Roma milioni di fedeli in pochi giorni, è stata elogiata dalle autorità. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dichiarato: "Già da domani al lavoro per il Conclave". Il questore Roberto Massucci ha parlato di una gestione tecnica impeccabile anche nei momenti più critici, come l'afflusso imponente lungo via della Conciliazione. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal comandante provinciale dei carabinieri, generale Marco Pecci, e dal comandante della polizia locale Mario De Sclavis, che ha lodato "l’abnegazione e lo spirito di sacrificio" degli agenti impiegati: "Roma ha saputo essere all'altezza di eventi concomitanti di questa portata".