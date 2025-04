Barletta celebra la poesia con il Collettivo “Aleph Poiesis”: domenica 27 aprile la presentazione della Breve Antologia al Punto Einaudi

BARLETTA - Un appuntamento imperdibile per gli amanti della poesia e della parola autentica è in programmapresso il: la presentazione ufficiale della, a cura di

L’evento si propone come un crocevia di voci, esperienze, emozioni e riflessioni condivise, all’insegna della poesia intesa non solo come forma d’arte, ma come spazio di dialogo intergenerazionale e confronto umano.

Un collettivo che unisce visioni, età e sensibilità diverse

“Aleph Poiesis” nasce come collettivo poetico aperto e dinamico, composto da poetesse e poeti di età e percorsi differenti, accomunati dalla volontà di riappropriarsi del linguaggio come strumento di senso e resistenza. Un’operazione culturale che mira a restituire dignità e profondità alla parola, spesso ferita o svuotata dal suo significato autentico.

La Breve Antologia raccoglie testi inediti, ciascuno con una voce propria, ma tutti connessi dal filo sottile di un’indagine poetica sull’umano: il tempo, la memoria, il corpo, la natura, il desiderio, la società. In una molteplicità di stili, metrica e visione, la parola poetica diventa veicolo di relazione e verità.

I protagonisti

Durante l’evento verranno letti e commentati versi di:

Nunzia Binetti

Marco Cassatella

Arianna Corsini

Andrea Francesca Dinunno

Mariaurora Doronzo

Martina Doronzo

Maddalena Iodice

Giuseppe Lagrasta

Rossella Laporta

Gabriella Matera

Giancarlo Pennetti

Carol Serafino

Rosa Spera

Un invito alla riflessione collettiva

La presentazione sarà moderata dalla giornalista Patrizia Corvasce, che guiderà il pubblico in un percorso tra letture, suggestioni e interpretazioni. L’incontro sarà anche un momento di condivisione e confronto, aperto a lettori, studenti, educatori, artisti, operatori culturali e chiunque desideri entrare in contatto con la forza generativa della poesia.

Ingresso libero

L’ingresso è gratuito, fino a esaurimento posti. Un’occasione preziosa per riscoprire il valore della poesia come strumento di bellezza, consapevolezza e trasformazione.

📍 Punto Einaudi, Barletta

🗓 Domenica 27 aprile – Ore 18.30

🎤 Breve Antologia del Collettivo Poetico “Aleph Poiesis”

📖 A cura di Giuseppe Lagrasta

🎙 Modera Patrizia Corvasce

Un invito a rallentare e ad ascoltare la voce profonda dell’essere umano, attraverso la poesia.