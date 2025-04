Grave incidente ad Altamura: bimbo di 10 anni trasferito al Niguarda di Milano in volo d’urgenza

BARI - È stato trasferito con un volo sanitario dell’Aeronautica militare all’il bambino di 10 anni investito da un’auto mentre era in bicicletta ad, in provincia di Bari. L’incidente è avvenuto nel giorno di, nei pressi di un distributore lungo la. Il piccolo si trovava in, in compagnia di un parente.

Secondo quanto riferito, il bambino è arrivato al Policlinico di Bari in condizioni disperate, dopo essere stato soccorso sul posto dal personale del 118, che ha riscontrato un politrauma grave. La situazione è apparsa da subito critica e ha richiesto un immediato intervento chirurgico da parte dell’equipe di Chirurgia maxillo-facciale, che ha operato il piccolo non appena giunto al Pronto soccorso.

Dopo l’intervento, il bambino è stato ricoverato in Terapia intensiva presso il Policlinico. Le sue condizioni, seppur stabili dopo l’operazione, hanno spinto i medici a disporre il trasferimento urgente a Milano, dove risiede con la famiglia, per garantirgli cure specialistiche di lungo periodo. Il trasporto sanitario è stato effettuato ieri grazie all’intervento dell’Aeronautica militare, che ha reso possibile il trasferimento rapido al Niguarda.

Restano ancora da chiarire le circostanze esatte dell’incidente, ma la dinamica sembrerebbe quella di un investimento avvenuto durante un giro in bicicletta. Le autorità competenti stanno ricostruendo l’accaduto.

La comunità locale è profondamente scossa. Il pensiero va ora al piccolo paziente e alla sua famiglia, che affrontano momenti di grande apprensione, nella speranza che il bambino possa riprendersi completamente.