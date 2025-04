Cinema, moda e costumi iconici sul grande schermo

LECCE - Un viaggio esclusivo nel mondo del costume design hollywoodiano, con Sakis Lalas e Valentina De Giorgi Lalas di The Dark Candy Productions

Lunedì 14 aprile, ore 18.30

Auditorium Museo Castromediano, Viale Gallipoli 31, Lecce

La magia del cinema non è solo fatta di attori e sceneggiature, ma anche di abiti che raccontano storie, che definiscono personaggi e che restano nella memoria collettiva. Questo affascinante mondo del costume design hollywoodiano sarà il protagonista di un evento esclusivo a Lecce, grazie alla proiezione di due estratti dalla docu-series Meet the Hollywood Costume Designers, che offriranno al pubblico un'inedita panoramica sul ruolo cruciale dei costume designers nel creare costumi iconici sul grande schermo.

L'evento avrà luogo lunedì 14 aprile alle ore 18.30 presso l'Auditorium Museo Castromediano, e sarà condotto dai registi Sakis Lalas e Valentina De Giorgi Lalas di The Dark Candy Productions. L’incontro darà l’opportunità di immergersi nel dietro le quinte della moda cinematografica, esplorando come i grandi costume designers di Hollywood riescano a plasmare, attraverso i loro costumi, i film che hanno fatto la storia del cinema.

Due leggende del costume design

I due episodi selezionati della docu-serie saranno dedicati a due leggende indiscusse del costume design:

🎥 Deborah Nadoolman Landis – Celebre per aver creato look iconici entrati nell’immaginario collettivo come quelli per Indiana Jones e I Predatori dell'Arca Perduta, Il Principe Cerca Moglie e Michael Jackson’s Thriller. Nell’estratto dedicato a lei, Deborah racconta il processo creativo alla base della realizzazione dei costumi per il celebre film The Blues Brothers, e come questi abbiano contribuito a definire l’identità visiva di una pellicola cult.

🎥 Marilyn Vance – Con il suo stile inconfondibile, ha contribuito a definire l’estetica di film cult come The Breakfast Club, Gli intoccabili e Die Hard. Nell’episodio a lei dedicato, si esplorerà l’influenza che il cinema ha avuto sulla moda, analizzando i costumi da lei realizzati per il film Pretty Woman e come questi abbiano contribuito a trasformare l’immagine della protagonista in un’icona di stile.

Il ruolo del costume design nel cinema

Durante l’evento, Sakis Lalas e Valentina De Giorgi Lalas guideranno il pubblico in un affascinante viaggio attraverso il ruolo del costume design non solo nel cinema ma anche nelle serie TV. Si parlerà dell’importanza di costruire personaggi attraverso gli abiti e di come la moda abbia un’influenza reciproca sul grande schermo. Sarà un’occasione unica per esplorare la stretta collaborazione tra stilisti e costume designers, e come questa sinergia crei estetiche iconiche che resistono al passare del tempo.

Meet the Hollywood Costume Designers: Un viaggio esclusivo

La docu-serie Meet the Hollywood Costume Designers è un viaggio esclusivo alla scoperta dei più celebri costume designers di Hollywood. Composta da 9 episodi, la serie offre interviste inedite e immagini di backstage girate in location esclusive, tra set, studi cinematografici e sartorie. Ogni episodio svela il processo creativo dietro i costumi che hanno dato vita ai film e alle serie TV più amati dal pubblico.

Girata interamente a Los Angeles e prodotta da The Dark Candy e Kali Pictures, la serie è diretta da Sakis Lalas e scritta da Valentina De Giorgi. Distribuita da Prime Entertainment Group, Meet the Hollywood Costume Designers è una finestra aperta su un mondo spesso nascosto, ma fondamentale per la magia del cinema.

Link al trailer della docuserie:

Trailer Meet the Hollywood Costume Designers

Contatti

Per ulteriori informazioni sui progetti e richieste stampa:

Email: valentina@thedarkcandy.com & sakis@thedarkcandy.com

Sito Web: www.thedarkcandy.com

Non perdere questa straordinaria opportunità di scoprire il mondo del costume design e di incontrare due delle figure più affascinanti del panorama cinematografico. Ti aspettiamo lunedì 14 aprile alle 18.30 all’Auditorium Museo Castromediano di Lecce!