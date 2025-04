La regista palestinese Maha Haj a Bari per il “Trittico di Primavera”

Un’occasione preziosa per conoscere da vicino uno sguardo cinematografico originale e profondamente umano: martedì 15 aprile alle ore 20.30, presso l’Anchecinema di Bari, sarà ospite la regista Maha Haj, autrice palestinese tra le più interessanti del panorama internazionale. L’incontro è parte del secondo appuntamento del “Trittico di Primavera”, rassegna promossa da “Registi fuori dagli sche[r]mi” e Mediateca Regionale Pugliese.

Durante la serata verranno proiettati due lavori della regista: “Upshot”, mediometraggio intenso e intimo, e “Mediterranean Fever”, film che ha ottenuto il Premio per la sceneggiatura nella sezione “Un Certain Regard” del Festival di Cannes 2022. Al termine delle proiezioni, Maha Haj dialogherà con Luigi Abiusi, critico cinematografico de il Manifesto. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Il cinema come evocazione: tra identità, dolore e poesia

Le opere di Maha Haj si distinguono per un approccio che preferisce l’evocazione alla denuncia, pur mantenendo una forte coerenza politica e poetica. In Upshot, la regista affronta il tema della rimozione attraverso una narrazione essenziale, costruita con una misura visiva rigorosa e necessaria, che dà voce a un dolore collettivo e sommerso.

Con Mediterranean Fever, Haj porta in scena una storia che oscilla tra humor nero, surrealtà ed esistenzialismo, raccontando l’amicizia tra due uomini palestinesi nella cornice di una società soffocata da tensioni politiche e personali. Il film è anche una riflessione metacinematografica sul ruolo dell’artista e sulla possibilità stessa della creazione, in un contesto segnato dal conflitto.

Ultimo appuntamento con Giacomo Abbruzzese

Il “Trittico di Primavera” si concluderà martedì 22 aprile, sempre alle 20.30, presso il Multicinema Galleria di Bari, con una serata dedicata al regista Giacomo Abbruzzese e la proiezione dei suoi lavori: America, This is the way e Archipel.

Un’iniziativa sostenuta dal territorio

La rassegna fa parte del progetto Apulia Cinefestival Network, inserito nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2024”, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Fondazione Apulia Film Commission, a valere su risorse POC Puglia 2014-2020 – Azione 6.7.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema d’autore e per chi cerca nuove prospettive sulla complessità del presente attraverso l’arte e la narrazione visiva.