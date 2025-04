Cassano delle Murge, tutto pronto per la Fiera della Scienza

CASSANO DELLE MURGE - Si avvia quasi alla sua conclusione l’undicesima edizione di CassanoScienza e lo fa con appuntamenti imperdibili e tanto attesi. È infatti tutto è pronto per la Fiera della Scienza, il tradizionale evento che trasforma tutti gli studenti in divulgatori e rende la cittadina di Cassano delle Murge un laboratorio per tutti.La fiera si terrà negli spazi interni del Liceo “Leonardo da Vinci” a partire dalle 17:30. Ancora una volta l’istituto scolastico si fa culla e punto di ritrovo di appassionati di scienza e curiosi di tutte le età pronti a lasciarsi stupire, ad apprendere e confrontarsi con le tematiche più disparate ed interessanti legate al mondo della divulgazione scientifica, della chimica e della fisica.Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e ad interagire nelle varie dimostrazioni per vivere l’esperienza in prima persona. Il tutto gratuitamente.A seguire, a partire dalle ore 19.30, la premiazione del Concorso "Scienza in azione - Premio Liliana Pietroforte" e lo spettacolo teatrale "Sfumature invisibili -la scienza incontra la musica", a cura degli studenti del Liceo Scientifico, Classico e Musicale per un momento di arte e fusione dei saperi e delle discipline.Immancabili gli appuntamenti speciali del weekend: sabato 12 aprile, a Masseria Chinunno, ad Altamura, è la volta di “Visioni culinarie. Viaggio tra la scienza e il buon cibo”, mentre domenica 13 aprile, ci si incontra tutti alle 8.30 nel piazzale antistante il Liceo “Leonardo da Vinci” per la consueta escursione con la guida di Nicola Diomede “Alla scoperta del territorio e delle sue risorse”.Una chiusura in grande stile, quindi, per un Festival che si riconferma una vera chicca di spessore culturale e di avanguardia non solo in Puglia, ma in tutta Italia. Oltre ai numerosi appuntamenti con ospiti di rilievo e il grande riscontro a livello di pubblico e di consensi, CassanoScienza mette in luce, ancora una volta, la sua capacità di dare spazio e voce agli studenti, rendendoli protagonisti della manifestazione e non semplici spettatori.Con la sua attenzione al cambiamento, al mescolarsi dei saperi e alle prospettive differenti, questa undicesima edizione, dal titolo “Visioni”, ci ha ricordato l’importanza di metterci in discussione, lasciando spazio alla curiosità, alla conoscenza e alla scoperta.cassano-scienza.it: https://www.facebook.com/cassanoscienzaofficial: https://www.instagram.com/cassanoscienza_official/: Cassanoscienza_