Conversano si accende di luce, arte e creatività: al via la quarta edizione di LUMEN LIGHT FEST.25

Frank Larry – Lumen Light Design Via Carelli e Giardino di Corso Domenico Morea 25 ninfee di luce sospese sul prato, per una trasformazione poetica degli spazi urbani.

Hermes Mangialardo – "KNOTS" e "VERSES OF LIGHT"

Fontana della Villa Garibaldi

"Knots" intreccia tubi luminosi come cascate oniriche; "Verses of Light" celebra poesie sulla pace.

In più, il suggestivo "Tree of Life", un albero di luce che cambia colore al ritmo delle emozioni.