Road to Battiti: al via il 3 maggio il viaggio musicale verso il "Cornetto Battiti Live 2025"

– È tutto pronto per l’inizio di, il radio live show diche da sabato 3 maggio accompagnerà il pubblico pugliese verso l’attesissima 23ª edizione del, in onda a giugno su

Mentre cresce l’attesa per la rivelazione del cast e delle novità della prossima edizione, Road to Battiti scalda già i motori con dieci imperdibili tappe in tutta la Puglia. Protagonisti assoluti delle prime serate saranno Fedez, Clara e The Kolors, grandi nomi della musica italiana e protagonisti della recente edizione del Festival di Sanremo.

Le prime tappe

Sabato 3 maggio ad Andria saliranno sul palco Fedez e Clara , per la loro prima uscita ufficiale dopo la pubblicazione del nuovo singolo "Scelte stupide" , disponibile dal 2 maggio su tutte le piattaforme digitali e in radio (Warner Music Italy).

Domenica 4 maggio a Trani sarà invece la volta dei The Kolors, freschi del successo sanremese con il brano "Tu con chi fai l’amore".

Fedez e Clara: la nuova coppia musicale dell’estate

Dopo aver incantato Sanremo, Fedez e Clara uniscono le forze in "Scelte stupide", una canzone dalle atmosfere cupe e intense, che racconta con autenticità le ultime fasi di un amore travagliato. I due artisti intrecciano le loro voci in un’alchimia naturale su una base elettronica pulsante, confermando la loro voglia di sorprendere e emozionare il pubblico.

The Kolors: l’energia dell’estate

I The Kolors – Stash, Dario e Alex – dopo aver infiammato il Circo Massimo per il Giubileo 2025 e conquistato le principali città europee con i loro live sold out, sono pronti a far ballare ancora una volta con il loro sound irresistibile. Da "Italodisco" a "Un ragazzo una ragazza", la loro musica è ormai sinonimo di estate.

Come funziona "Road to Battiti"

In ogni città, il radio live show inizierà intorno alle 18:00 con dj set, giochi, gadget e animazione a cura di Radio Norba. L’artista ospite sarà intervistato in diretta radio e tv (sul canale 11 e 730 di Sky) e, a partire dalle 21:00, si esibirà per la registrazione di circa due brani, che saranno poi trasmessi in una delle cinque puntate ufficiali del Cornetto Battiti Live.

Accesso libero

L’accesso agli eventi è gratuito fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

"Road to Battiti" è solo l’inizio di un’estate piena di musica, emozioni e spettacolo!

Pronti a partire?