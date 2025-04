Sicurezza sul lavoro, Assi (Confapi Puglia): "Numeri preoccupanti in Puglia, ma nuove opportunità di innovazione"

«I dati diramati dall'Inail in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro sono ancora inequivocabilmente preoccupanti – sottolinea in una nota Giovanni Assi, responsabile Lavoro e Welfare di Confapi Puglia. Essi evidenziano una situazione preoccupante. Troppo alto è il numero degli infortuni e delle malattie professionali in Puglia e ancor di più, troppo alto è il numero delle morti sul lavoro emerso nel nostro territorio. In Puglia, nel 2024, si è registrato un totale di 28.154 denunce di infortunio sul lavoro, con un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente. Le denunce di infortunio con esito mortale sono state 74, in diminuzione del 5,1% rispetto al 2023.La Confapi, così come tutto il mondo dell'impresa, ritiene che sia fondamentale investire in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, perchè garantire il diritto di ogni lavoratore ad un ambiente di lavoro sicuro è un principio fondamentale, riconosciuto sia dalla Costituzione italiana che da norme internazionali. Questo implica che ogni lavoratore ha il diritto di svolgere la propria attività in condizioni che garantiscano la sua salute e incolumità. Le aziende, inoltre, considerano la sicurezza come un investimento e non un costo in produttività. A tal fine sarebbero auspicabili sempre più misure dirette a sostenere le imprese per investire in sicurezza, così come avviene con il ‘Bando Isi Inail’ di recente pubblicazione o, ancora, come il recente avviso della Regione Puglia sui ‘Piani Formativi Aziendali’ che finanziano, con contributi a fondo perduto, la formazione dei lavoratori sulla responsabilità sociale d’impresa.CONFAPI – conclude Assi - ritiene che l’intelligenza artificiale possa giocare un ruolo fondamentale anche in ambito sociale e, nello specifico, nell’ambito della ‘sicurezza sui luoghi di lavoro’ e per questo è stato sottoscritto un accordo innovativo e rivoluzionario tra Confapi nazionale e Microsoft Italia per ottimizzare i processi aziendali anche in materia di Sicurezza».