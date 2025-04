Esplosione a Trani: Vigili del Fuoco di Bari in supporto, evacuate sei famiglie

TRANI - I Vigili del Fuoco di Bari sono intervenuti in supporto ai colleghi del Comando di Barletta Andria Trani a seguito di una forte esplosione avvenuta in un appartamento al secondo piano di una palazzina situata a ridosso del centro abitato di Trani. L'allarme è scattato nella serata di ieri.La deflagrazione, causata con ogni probabilità da una bombola di gas, ha avuto una notevole forza distruttiva, abbattendo un muro di tramezzo interno all'abitazione e danneggiando la tamponatura esterna. Mattoni e altri detriti sono stati scagliati con violenza sul marciapiede sottostante.Fortunatamente, nonostante la potenza dell'esplosione, non si sono registrati feriti o danni a persone. Tuttavia, in via precauzionale e per garantire la sicurezza, le sei famiglie residenti nell'immobile sono state evacuate.Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco provenienti da Bari e dal comando locale, sono intervenute le forze dell'ordine per effettuare i rilievi del caso e accertare le cause esatte dell'accaduto. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area e di verifica strutturale dell'edificio sono attualmente in corso.