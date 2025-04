Mysterium Festival: a Taranto l’oratorio “Dalla culla alla croce” nella Chiesa Santa Famiglia

– Un viaggio poetico e musicale nella vita di Cristo, attraverso lo sguardo dei personaggi del presepe: è questo il cuore di “Dalla culla alla croce – La vita di Cristo nel presepe di San Francesco”, il nuovo oratorio commissionato dalin occasione deglirealizzato a Greccio nel 1223 per volontà di San Francesco d’Assisi.

L’appuntamento è per venerdì 11 aprile alle ore 20.30, nella suggestiva cornice della Chiesa Santa Famiglia di Taranto. L’ingresso è gratuito, con prenotazione facoltativa tramite Evenbrite (la prenotazione consente di riservare un posto a sedere).

L’opera, ideata dal Maestro Piero Romano e con versi e musica di Mario Incudine, si propone di rileggere la figura di Cristo in chiave teatrale e musicale, attraverso una narrazione corale che intreccia musica sinfonica e strumenti della tradizione popolare. L’oratorio sarà eseguito dall’Orchestra della Magna Grecia, diretta dal Maestro Michele Nitti, e dal L.A. Chorus diretto dal Maestro Alessandro Fortunato. Gli arrangiamenti sono firmati dal Maestro Valter Sivilotti.

Completano il cast artistico Anita Vitale (voce e pianoforte), Antonio Vasta (fisarmonica, zampogna, pianoforte), Michele Piccione (ghironda, lira, chitarra battente, tamburi a cornice e fiati etnici), Pino Ricosta (ukulele basso, contrabbasso e percussioni) e Francesco Buongiorno (batteria e percussioni). I maestri collaboratori sono Antonio Vasta e Francesco Buongiorno.

Attraverso una drammaturgia in versi, l’opera alterna flashback, visioni e rivelazioni, intrecciando le voci dei personaggi del presepe in una narrazione originale e intensa, che spazia dalla nascita alla crocifissione di Cristo. Un dialogo profondo tra orchestra sinfonica e strumenti popolari, dove suoni antichi e moderni si fondono in un unico racconto.

Il Mysterium Festival 2025, giunto alla sua undicesima edizione, è diretto dai Maestri Piero Romano e Pierfranco Semeraro, ed è promosso da ICO Magna Grecia, L.A. Chorus, Le Corti di Taras, ARCoPu, Arcidiocesi di Taranto, Comune di Taranto, Regione Puglia e Ministero della Cultura, con il supporto di numerosi partner privati.

