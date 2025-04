Foggia, incendio nell’ex pista di Borgo Mezzanone: distrutte alcune baracche, nessun ferito

– Paura oggi nel primo pomeriggio all’ex pista di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, dove un incendio è divampato all’interno dell’insediamento informale che ospita circa 1500 migranti di diverse nazionalità.

Secondo le prime informazioni, le fiamme hanno distrutto meno di una decina di baracche. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio, e gli agenti della polizia di Stato, impegnati ora nelle indagini per risalire alle cause del rogo.

Stando alle prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe di natura accidentale. Non è la prima volta che l’ex pista di Borgo Mezzanone viene interessata da episodi simili, spesso dovuti all'uso improprio di stufe e bracieri all’interno delle strutture di fortuna.

Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono ancora in corso.