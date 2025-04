Giornata invecchiamento sano e attivo: martedì 22 evento in Regione Puglia

BARI - Sì terrà martedì 22 aprile, alle ore 9.30, nella sala conferenze del V Piano - sede della Regione Puglia, a Bari (via Gentile 52, plesso dipartimenti), la giornata regionale per la promozione dell’Invecchiamento Sano e Attivo.Nel corso dell’evento verranno approfondite le strategie e le azioni intraprese dalla Regione Puglia per la promozione dell’invecchiamento sano e attivo, con la condivisione delle esperienze e buone pratiche e saranno presentati alcuni dei progetti finanziati con l’ultimo Avviso pubblico e diretti alla promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo e in buona salute.Si tratta di interventi che promuovono la solidarietà, la cooperazione tra le generazioni, la partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale delle persone anziane, promossi dal Dipartimento Welfare in collaborazione con AReSS Puglia.Parteciperanno Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia; Valentina Romano, direttrice del dipartimento Welfare della Regione Puglia; Giovanni Migliore, direttore generale A.Re.S.S. Puglia; Ettore Attolini, direttore Area Innovazione di Sistema e Qualità - A.Re.S.S. Puglia; Francesco Barbabella, ricercatore IRCCS INRCA; Fonte Maria Giovanna Fralonardo, presidente nazionale della Federuni; Davide Giove, portavoce Forum Terzo Settore; Enzo Lezzi, segretario generale dello Spi FNP CISL Puglia.